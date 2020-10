Maduro ofrece diálogo al candidato que gane las elecciones en EE.UU.

En la imagen, el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Caracas, 28 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este miércoles diálogo al ganador de las elecciones que se celebran el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, si bien reconoció que no ha tenido contacto con ninguno de ellos.

"No hemos entrado en contacto con ellos (los candidatos), esperemos que pasen las elecciones presidenciales, no sé quién va a ganar y nosotros vamos a tener una sola política, el diálogo, el diálogo y el diálogo con quien gane en Estados Unidos", dijo Maduro en una rueda de prensa.

El mandatario aseguró que, desde la llegada del chavismo al poder en Venezuela, en 1999, han tenido contactos, "en medio del peor conflicto" con los expresidentes estadounidenses Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, e incluso con el actual mandatario, Donald Trump.

"Hemos tenido diálogos conflictivos, en medio del peor conflicto, con Bill Clinton, hemos tenido diálogo en medio del peor conflicto con George W. Bush, con el Gobierno de Barack Obama y, con Donald Trump, ustedes saben que ha habido diversos contactos", subrayó.

Por eso, pidió tener "la seguridad" que, sin importar quien gane en las elecciones estadounidenses, el nuevo presidente "tendrá en Venezuela un interlocutor válido"

"Y ese locutor válido, que ejerce la Presidencia y el poder se llama Nicolás Maduro Moros", concluyó el jefe de Estado venezolano.

Finalmente, el gobernante mostró su esperanza de que los diálogos con Trump, si resulta reelegido, o con el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, si este consigue vencer en los comicios, permitan superar "las rémoras de la política imperialista".

Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela al diputado opositor Juan Guaidó, así como medio centenar de países más, luego de que el parlamentario anunciara el 23 de enero de 2019 que asumía ese cargo con base en su personal lectura de la Constitución venezolana que le permitía serlo por 30 días.