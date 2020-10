Los institutos Cervantes y Camões apuestan por un espacio iberoamericano

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. EFE/Chema Moya/ Archivo

Madrid, 28 oct (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y su homólogo portugués del Instituto Camões, Luís Faro Ramos, han destacado este martes la importancia de la colaboración de las lenguas y las culturas en español y portugués para "dar una respuesta iberoamericana a la globalización".

García Montero y Faro Ramos han presidido en el Instituto Cervantes la presentación de una obra que analiza la promoción del espacio lingüístico y cultural compartido por toda la sociedad iberoamericana.

"La proyección internacional del español y el portugués: el potencial de la proximidad lingüística / A projeção internacional do espanhol e do portugués: o potencial da proximidade lingüística" es el título de este libro, fruto de la colaboración institucional hispano-portuguesa.

El Instituto Cervantes y el Instituto Camões iniciaron en la primavera de 2019 una colaboración con el objetivo de llevar a cabo una investigación fundamentada sobre el interés en la promoción de un espacio lingüístico y cultural compartido por toda la sociedad iberoamericana.

"Un trabajo excelente por la calidad de los investigadores y la claridad con la que se ven las posibilidades de las culturas y las lenguas española y portuguesa, debido a su amistad, proximidad y conciencia histórica de hermanamiento", ha señalado García Montero.

La investigación, que consta de 14 capítulos, ha sido presentada por la coordinadora de la obra, Rebeca Gutiérrez, y la directora del Centro de Lengua Portuguesa Camões de Madrid, Filipa Soares, quienes han recordado la potenciación del multilingüismo como estrategia para evitar el empobrecimiento cultural de las sociedades.

El estudio también destaca la necesidad de un acuerdo estratégico para reforzar la presencia del español y el portugués en la ciencia, la enseñanza y las organizaciones internacionales.

En la obra, autores de ambas comunidades lingüísticas abordan la situación de los dos idiomas, su relevancia económica y su peso como idiomas de comunicación internacional, su presencia en los ámbitos científicos y culturales, y los desafíos que enfrentan.

"Son lenguas que tienen un pasado muy bueno, un presente fantástico y un futuro admirable en las vertientes cultural, comunicativa, económica y científica", ha expresado Faro Ramos.

"A pesar de la situación que el mundo vive, las lenguas no se confinan; viajan libremente a través de sus poetas y escritores", ha recalcado el director del Camões.