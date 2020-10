Los ingresos del Estado en 2021 suben el 14,5 %, hasta los 255.631 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta este miércoles en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que reforzarán con 1.089 millones de euros el programa marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria y destinarán 1.011 millones a la adquisición de vacunas frente a la COVID-19. EFE/ Emilio Naranjo

Madrid, 28 oct (EFE).- El Estado ingresará 255.631 millones de euros en 2021, cifra que representa un incremento del 14,5 % y que tiene en cuenta la recuperación económica tras los negativos resultados de 2020 por la pandemia, los ingresos de los fondos europeos y el impacto de las medidas que se pondrán en marcha.

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, presentados este miércoles en el Congreso de los Diputados, la previsión de crecimiento para la base imponible agregada de los principales impuestos en 2021 es del 7,9 %.

Además, a los 6.800 millones de euros procedentes de los fondos europeos se sumarán 6.085 millones de euros que el Gobierno prevé recaudar con la puesta en marcha de diferentes medidas normativas a lo largo del próximo año.

Se trata del Impuesto sobre Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y del aumento de la presión fiscal en el IRPF (sobre contribuyentes con rentas altas) y en el Impuesto sobre Sociedades (en la limitación en la exención de rentas a grupos y grandes empresas).

Asimismo, incluye las subidas de tipos impositivos a productos concretos (el IVA en bebidas azucaradas y el Impuesto sobre Primas de Seguro) y el impacto de las medidas incluidas en el Proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal.

También, recoge el impacto de los cambios en la fiscalidad medioambiental, con la subida de tipos en el gasóleo, la creación del Impuesto sobre Productos de Plástico de un solo uso y el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos.

Así, los ingresos impositivos alcanzarán los 222.107 millones de euros, el 13 % más, mientras que los no tributarios subirán el 25,7 %, hasta los 33.524 millones.

La siguiente tabla muestra la distribución de los ingresos del Estado -antes de la cesión a los entes territoriales- prevista para 2021, en millones de euros.

CAPÍTULOS Avance Presupuesto Var %

liquidación 2020 2021

-----------------------------------------------------------------

IRPF 87.419 94.196 7,8

Impuesto Sociedades 17.993 21.720 20,7

IRPF no residentes 1.766 1.417 -19,8

Fiscalidad medioambiental 1.440 1.545 7,3

Otros 107 119 12,1

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 108.725 118.997 9,4

-----------------------------------------------------------------

IVA 63.399 72.220 13,9

Impuestos Especiales 19.396 21.809 12,4

Otros 3.432 7.253 111,4

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 86.227 101.282 17,5

-----------------------------------------------------------------

TOTAL INGRESOS IMPOSITIVOS 196.537 222.107 13,0

-----------------------------------------------------------------

Impuestos directos 862 1.749 102,9

Tasas y otros ingresos 11.583 8.716 -24,8

Transferencias corrientes 7.563 7.944 5,0

Ingresos patrimoniales 6.307 8.229 30,5

Enajenación de

inversiones reales 53 474 800,5

Transferencias de capital 304 6.412 2.011,0 .

-----------------------------------------------------------------

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26.671 33.524 25,7

-----------------------------------------------------------------

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 223.208 255.631 14,5