La recuperación de Honduras será lenta y gradual, alerta una universidad estatal

Tegucigalpa, 28 oct (EFE).- La pandemia del coronavirus ha profundizado el deterioro de la calidad de vida de la población de Honduras, que se contraerá un 8 % del PIB este año y cuya recuperación será lenta y gradual, alerta un informe divulgado este miércoles por la Universidad Nacional Autónoma del país (Unah).

"La abrupta disminución de la actividad económica en el presente año solo ha venido a profundizar el deterioro en la calidad de vida de la población ante la marcada reducción en la producción, con el consecuente incremento del desempleo y la caída de los ingresos tanto de las empresas como de las familias", destaca el documento.

El informe titulado "Comportamiento de variables macroeconómicas en el marco de la crisis de covid-19" señala que la crisis provocara en 2020 en Honduras una caída de "hasta 8 % en el producto interno bruto", lo cual podría prologarse en 2021 de continuar la emergencia sanitaria y "de no tomarse las medidas de política económica apropiadas".

Según el estudio, la recuperación de la economía será un proceso "lento y gradual" mientras no exista una vacuna contra la covid-19, por lo que se tendrá que convivir con la enfermedad "procurando equilibrar el incremento de las actividades productivas con el mantenimiento de la salud de la población".

La contracción económica ha alcanzado niveles "tan significativos" que la apertura plena de la economía solo será "una condición hacia el camino de la recuperación, misma que tomará un período considerable de tiempo que puede abarcar varios años", por lo que es necesario diseñar un "plan de desarrollo integral", señaló la universidad estatal.

DESEMPLEO AUMENTA POR LA COVID-19

La crisis por la pandemia puede acabar con el empleo de unos 400.000 hondureños por el cierre de negocios y empresas, según se desprende del informe de la Unah, que señala además que los sectores de turismo, transporte y comercio son los más afectados.

"Esta caída se tornaría más crítica si se agregan los empleos que se perdieron en el sector informal, ya que no se conoce con exactitud el grado de afectación que ha sufrido este, por lo que esta cifra podría duplicarse", agrega.

Se estima que al cierre de 2020 la tasa de desempleo abierto alcance un 11,4 %, lo que supone "un hito histórico" en las cifras laborales de Honduras.

"Las condiciones económicas actuales provocarán que un porcentaje significativo de la fuerza de trabajo quede fuera del mercado laboral en el corto plazo, profundizando la precariedad laboral e incrementando la pobreza, la migración y la exclusión social", destaca.

Ante este panorama, la universidad hondureña considera necesario que el Gobierno implemente una "estrategia integral" para generar empleos, fortalecer las condiciones de los sectores productivos y revisar el salario mínimo.

CRECIENTE ENDEUDAMIENTO

El déficit de la Administración Central alcanzaría el 10 % del PIB al cierre de 2020, una situación tildada por la Unah como "preocupante" porque los recursos son "indispensables" para implementar medidas que permitan la sostenibilidad de las finanzas públicas para mantener las prioridades impuestas por la crisis económica.

Lo anterior, añade, obliga a las autoridades a buscar fuentes de financiación externas, combatir frontalmente la evasión, el contrabando y la defraudación aduanera, y analizar reformas que permitan aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto tributario a través de la revisión de dispensas, exoneraciones y concesiones.

Este año, Honduras ha mantenido una "tendencia creciente" de endeudamiento, ya que la deuda externa del país alcanza los 12.490 millones de dólares en lo que va de 2020, lo que representa el 49,2 % del PIB, según cifras citadas en el estudio.

"Estos niveles tienden a ser preocupantes debido al aceleramiento en adquisición de préstamos, sobre todo por la modalidad de venta de bonos soberanos, destinándose un porcentaje considerable a gasto corriente, el que no contribuye sustancialmente a la generación de crecimiento y desarrollo económico", señala.

La universidad hondureña instó a las autoridades a prestar "atención a los umbrales de endeudamiento público y a su sostenibilidad para evitar comprometer altos porcentajes del presupuesto en concepto de amortización y servicio de la deuda".