La economía rusa volverá a los niveles previos a la pandemia en 2022 o 2023

EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Moscú, 28 oct (EFE).- La economía rusa volverá a los niveles de crecimiento previos a la pandemia del coronavirus solo en 2022 o 2023 tras perder en la primera mitad de este año algo más de un 8 % de su PIB, según los cálculos del Tribunal de Cuentas de Rusia.

De acuerdo con las previsiones macroeconómicas de la institución, basadas en dos escenarios, la tasa de crecimiento del PIB ruso será además inferior a la mundial una vez se recupere la economía.

"Acorde al primer escenario, la economía rusa volverá al nivel de 2019 previo a la crisis solo en 2022 y en el segundo (escenario) en 2023", señala el Tribunal de Cuentas, dirigido por el exministro de Finanzas Alexéi Kudrin, según recoge la agencia TASS.

"En ambos casos el ritmo de crecimiento del PIB del país será significativamente menor que el de la economía global", sostiene la entidad, que también advierte de que el aumento de los ingresos de la población serán moderados, del orden del 2 % en el escenario neutro y no más del 1,7 % en el de riesgo.

El Tribunal de Cuentas basa sus cálculos en la estimación de que las medidas anticrisis y el Plan Nacional de Acción de dos años de duración para reavivar la economía rusa tendrán menos efectos positivos de lo que cree el Gobierno.

Según el escenario base, el PIB ruso se contraerá en 2020 un 4,2 % y en los siguientes tres años el crecimiento no superará el 3 %.

En el escenario de riesgo, la contracción será del 4,8 % este año y en 2021-2023 el crecimiento será de aproximadamente el 2 %.

Todo ello después de perder la economía de Rusia algo más del 8 % de su PIB en la primera mitad del año debido al régimen de autoaislamiento impuesto por el presidente, Vladímir Putin, y la mayoría de las regiones para contener el avance de la pandemia.

No solo el confinamiento impactó en la economía y la actividad económica de Rusia, sino también la caída del precio del crudo.

Cada uno de esos factores superó en magnitud a la crisis previa de 2008-2009 y 2014-2015, indica el Tribunal de Cuentas.

En el primer trimestre la economía perdió un 0,49 % interanual y en el segundo trimestre un 7,53 %, según los cálculos del estudio.

El Tribunal de Cuentas prevé sin embargo que la recuperación de la economía rusa a finales del segundo trimestre y en el tercero trimestre fue más rápido de lo proyectado.

El estudio también augura de hecho que las exportaciones de hidrocarburo de Rusia caerán este año en el escenario neutro a 133.000 millones de dólares y en el de riesgo bajarán a 127.000 millones de dólares, frente a los 238.000 millones de 2019.