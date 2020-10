La Cancillería de Colombia niega la supuesta injerencia en la campaña de Trump

En la imagen, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 28 oct (EFE).- La Cancillería de Colombia respondió las preguntas de un grupo de senadores sobre la supuesta injerencia de funcionarios del Gobierno en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, y negó cualquier relacionamiento con la campaña de Donald Trump.

"No se tiene conocimiento de que algún funcionario diplomático o cualquier otro funcionario vinculado a este Ministerio haya sostenido reuniones con miembros o activistas de la campaña presidencial del presidente Donald Trump", explicó el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, en un comunicado.

La respuesta, que el Ministerio hizo llegar al Senado, se hizo pública luego de que el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, instara el lunes a los políticos colombianos a no involucrarse en las elecciones presidenciales de su país.

La Cancillería hizo hincapié en que Colombia ha mantenido a través de los años una relación con Estados Unidos de carácter bipartidista, de la que dijo "continúa hasta la fecha" a través de una comunicación permanente con miembros demócratas y republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

"Esto nos lleva a tener un relacionamiento constante y un diálogo franco y respetuoso con los representantes del Gobierno y los congresistas de ambos partidos", detalló el funcionario colombiano.

INJERENCIA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL

El cuestionario, presentado por el senador de oposición Iván Cepeda, suscrito por el congresista Antonio Sanguino y aprobado en una sesión de la Comisión Segunda del Senado, hace parte de los elementos de un debate de control político a la canciller Claudia Blum, citado por Cepeda.

Los senadores colombianos también pidieron a la Cancillería informar si el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, ha participado durante los últimos tres meses en reuniones con representantes, miembros o activistas de la campaña presidencial de Trump.

"El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, no ha sostenido reuniones con representantes, miembros o activistas de la campaña presidencial de Donald Trump durante el periodo mencionado", respondió Echeverri.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró además que no tiene conocimiento de funcionarios que hayan utilizado o invertido recursos públicos en actividades políticas relacionadas o destinadas a la campaña de Trump.

La información se conoce semanas después de que el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos (2010-2018), asegurara en un foro que recibió comentarios desde Washington sobre la supuesta relación de funcionarios del Gobierno de Iván Duque con la campaña de Trump.

Recientemente, los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego criticaron a políticos colombianos como María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía y Juan David Vélez, todos del partido oficialista Centro Democrático, por su apoyo a Trump, así como también mencionaron que el senador izquierdista Gustavo Petro también manifestó su preferencia por el candidato demócrata, Joe Biden.