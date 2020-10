Joe Biden ya votó en las elecciones en EEUU

SHOTLIST WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS28 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Travelling de Joe Biden bajando de su vehículo y entrando a un edificio para recibir información de expertos en salud pública sobre la pandemia 2. Zoom in de Joe Biden recibiendo un informe sobre la pandemia3. Plano general de Joe Biden recibiendo un informe sobre la pandemia4. Primer plano de Joe Biden recibiendo un informe sobre la pandemia5. Plano general de Joe Biden acercándose al podio y quitándose la mascarilla para hablar 6. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos (hombre, English, 25 seg.): "Seré un presidente que no se sirva a sí mismo, sino a los demás. Un presidente que no divida, sino que una. Un presidente que no apele a lo peor de nosotros, sino a lo mejor. Un presidente que no busque ajustar cuentas, sino encontrar soluciones. Un presidente guiado no por ilusiones, sino por la ciencia, la razón y los hechos." "I'll be a president who is not in it for himself, but for others. A president who doesn't divide us but unites us. A president who appeals not to the worst in us, but to the best in us. A president who looks not to settle scores, but to find solutions. A president guided not by wishful thinking but by science, reason and facts." WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS28 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Travelling de Joe Biden y su esposa Jill Biden saliendo de un edificio Wilmington, Delaware, después de haber votado ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS27 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. Travelling / Zoom in El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con una máscara que dice "Vote", sube al escenario para un autocine en apoyo del candidato presidencial demócrata Joe Biden en Orlando, Florida WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS28 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Travelling de Joe Biden despidiéndose de reporteros ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ Joe Biden vota anticipadamente en las elecciones en EEUUWilmington, Estados Unidos, 28 Oct 2020 (AFP) - El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, emitió su voto anticipado en las elecciones de Estados Unidos el miércoles, seis días antes del final de una turbulenta carrera que lidera frente al presidente Donald Trump.El exvicepresidente depositó su voto en Wilmington, en el estado de Delaware donde reside, sumándose al número récord de 74 millones de estadounidenses que ya sufragó antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.Poco antes de votar, Biden dijo que espera ser elegido para poder "cambiar las cosas" y "hacerlo mejor" para los estadounidenses de a pie.mlm/ad/lda ------------------------------------------------------------- Biden y Obama harán campaña juntos por primera vez el sábadoWilmington, Estados Unidos, 28 Oct 2020 (AFP) - El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará campaña el sábado junto a su exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, en el estado de Michigan, donde la carrera con el mandatario Donald Trump está reñida.Tres días antes de las elecciones del 3 de noviembre, Obama se sumará a Biden para hablar de su planteo de "unir a los estadounidenses para enfrentar las crisis que atraviesa el país y ganar la batalla por el alma de la nación", anunció este miércoles el equipo demócrata en un comunicado.Será el primer evento de campaña de ambos juntos en persona desde que Biden obtuvo la nominación demócrata.La semana pasada, Obama, que sigue siendo muy popular tras dejar el poder en enero de 2017, hizo campaña por Biden en mítines a los que la gente asistió desde su automóvil en Pensilvania y Florida, dos estados que votaron por los republicanos en 2016, pero que podrían quedar ahora en manos demócratas.En sus discursos, Obama llamó a los partidarios de Biden a no descansarse en el liderazgo del candidato demócrata en las encuestas y salir a votar, recordándoles que Hillary Clinton era favorita hace cuatro años y finalmente perdió.Este año, Biden debe recuperar Michigan, entre otros, para acceder a la Casa Blanca. Según el promedio de encuestas del sitio web RealClearPolitics, Biden aventaja a Trump por 7,1 puntos porcentuales a nivel nacional y por 8,6 puntos en Michigan.elc-fff/ad/lda