Isa Pantoja, primera concursante de 'La casa fuerte'

29/11/2019 Isa Pantoja en la fiesta de Navidad de la productora de "El Programa de Ana Rosa" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



La primera edición de La casa fuerte tuvo bastante éxito entre todos esos espectadores que decidieron seguir por la pantalla la vida de los concursantes que entraron a dejar el listón alto y a dar todo de sí en las cuatro paredes de esa casa que se ha convertido en la más vigilada de la televisión. Isa Pantoja ha confesado en su programa, entrando por videollamada, que será concursante de la segunda edición del concurso, aunque no ha confesado con quién participará ya que recordemos que es por parejas.



No conocíamos ninguno de los nombres de los personajes que participaran en esta segunda y prometedora edición de La casa fuerte, pero lo cierto es que nos hemos quedado de piedra al conocer el nombre de Isa Pantoja. Parece que la hermana de Kiko Rivera quiere poner tierra de por medio a la situación familiar que hay en esos momentos en su casa y evadirse de lleno entre las cuatro paredes de la casa del reality.



Recordemos que hace tan solo un mes, la hija de Isabel Pantoja comenzaba a estudiar Derecho en la Universidad y esto podría ser un parón para ella, aunque ha confesado en su programa que le han permitido la opción de estudiar todos los días en el reality... Realmente no sabemos cómo lo va a hacer Chabelita, pero en sus palabras notamos cierta credibilidad.



Aún así, todavía quedaría por conocer la pareja de Isa Pantoja, que tal y como ha confirmado en exclusiva la revista Lecturas, se trata de Asraf. Ya estamos contando los días para ver a la hija de la cantante y a su pareja concursar y dar todo de nuevo en la televisión.