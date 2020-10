Honduras, Guatemala y EE.UU. coordinan acciones para evitar la migración irregular

En la imagen un registro de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Nelly Jerez (i), quien dijo que el objetivo del encuentro fue "coordinar acciones" para combatir la trata y el tráfico de personas. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 27 oct (EFE).- Delegaciones de Honduras, Guatemala y Estados Unidos se reunieron este martes para coordinar acciones conjuntas orientadas a prevenir la migración irregular, el tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la integridad humana y la seguridad.

La reunión comenzó en Puerto Barrios, en el departamento guatemalteco de Izabal, pero luego los funcionarios se trasladaron al sector de Corinto, fronterizo entre Honduras con Guatemala, donde realizaron una visita de campo para definir las estrategias conjuntas, indicó el Instituto Hondureño de Migración.

La vicecanciller hondureña para Asuntos Migratorios y Consulares, Nelly Jerez, dijo que el objetivo del encuentro fue "coordinar acciones" para articular esfuerzos conjuntos para combatir la trata y tráfico de personas.

Aseguró además que la migración es un derecho humano, pero debe hacerse de forma regular, ordenada y segura, y reafirmó su llamado a la población a "no arriesgarse en la ruta irregular que ha dejado luto y dolor en las familias hondureñas".

La delegación hondureña la integraron, además de Jerez, la viceministra de Derechos Humanos, Rosa Seaman; la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjívar; y la titular de la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia, Lolis Salas.

Además del subjefe del Estado Mayor Conjunto, Germán Velásquez; el comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, José Ramón Macoto; y el director de la Policía de Fronteras, Julián Hernández.

Menjívar detalló que en la reunión se abordaron también temas sobre la gestión de fronteras y movilidad migratoria en sus diferentes modalidades.

"Queremos enviar un mensaje enfático a todos nuestros compatriotas y ciudadanos de los países de la región que deben cumplir los requisitos para salir de Honduras e ingresar a los países vecinos", subrayó.

APUESTAN POR UNA MIGRACIÓN ORDENADA Y SEGURA

La funcionaria hondureña indicó que a través de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante se coordinan acciones para garantizar una migración ordenada y segura, velando por los derechos humanos de las personas.

"No expongamos nuestras vidas, la de nuestros hijos y nuestras familias, porque es seguro que con todas las medidas de restricción que están siendo aplicadas en todos los países (por la covid-19), van a ser deportados y retornados a su país de origen", enfatizó.

Por Guatemala, participaron el director del Instituto de Migración, Guillermo Díaz; el jefe del Estado Mayor de Defensa Nacional, Hugo Roberto Urbina; y el director de Inteligencia, Miguel Ángel Orozco.

Díaz indicó que su país y Honduras coordinan acciones de forma conjunta para prevenir la migración irregular con prácticas enfocadas a garantizar la protección de los derechos humanos.

"Migrar es un derecho humano y en función de eso hemos discutido esta mañana temas relacionados con atención al migrante. Estamos conscientes de la necesidad de la población, pero nosotros abogamos por una migración regular y segura", explicó.

El funcionario guatemalteco aseguró que el tema migratorio debe verse con un enfoque regional tomando en cuenta que la problemática no es exclusiva de Honduras, Guatemala y México.

"Es una problemática regional que tiene que abordarse desde un concepto de integración", subrayó Díaz, según la información.

La delegación estadounidense estuvo representada por el agregado interino del Departamento de Seguridad Nacional, quien además realizó un recorrido por el Centro de Atención al Migrante Retornado de Omoa, en el Caribe de Honduras.