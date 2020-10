Griezmann, Pjanic y Dembelé, titulares en el Barcelona

Antoine Griezmann, del FC Barcelona. EFE EPA/Rodrigo Jimenez/Archivo

Roma, 28 oct EFE.- Los franceses Antoine Griezmann y Ousmane Dembelé y el bosnio Miralem Pjanic figuran en el once titular elegido por el técnico holandés Ronald Koeman para medirse este miércoles con el Juventus en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Sergi Roberto por el estadounidense Serginho Dest en el lateral derecho, el uruguayo Ronald Araújo por el sancionado Gerard Pique en defensa junto al francés Clement Lenglet, son las otras novedades en el once del Barcelona, en el que Pedri repite en el once tras su titularidad en el Clásico.

El Barcelona sale con: Neto; Sergi Roberto, Lenglet, Araújo, Alba; Pjanic, De Jong; Dembelé, Messi, Pedri; y Griezman.