Fútbol/Champions.- Ronald Koeman: "Lo de Griezmann es mala suerte"

Sobre la dimisión de Bartomeu: "Ojalá no nos afecte, el equipo estuvo bien"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, celebró el buen partido de su equipo este miércoles para ganar (0-2) y convencer ante la Juventus, "un equipo fuerte" en la Liga de Campeones al que dominaron con muchas ocasiones, como las de un Griezmann que tuvo "mala suerte" en una buena actuación.



"Siempre es importante cómo estamos jugando bien, creamos oportunidades, hemos sido superiores, con nuestro juego, siempre pudimos llegar al hombre libre, hemos tenido profundidad y un resultado justo", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras el encuentro de la segunda jornada de Champions.



El técnico reconoció que les faltó acierto y trató de manera concreta a Griezmann. "Lo único que nos faltó fue sentenciar el partido mucho antes. Hemos tenido muchos remates, ocasiones claras. Tengo que reconocer que en cuanto a Griezmann es mala suerte. El primer palo no se puede hacer mejor y el segundo tampoco. Tiene que seguir trabajando", afirmó



"No es bueno destacar a uno de este equipo, el conjunto ha demostrado tener mucha fe y confianza, mucha personalidad contra un equipo fuerte en Europa, el equipo ha ganado este partido", añadió.



Por otro lado, Koeman se refirió a sus problemas con las lesiones en defensa, ya que en Turín se lesionó Araújo. "Sabemos desde principio de temporada que estamos en problemas con los centrales, pero De Jong ha jugado partidos como central en Holanda", afirmó, sobre la demarcación de su compatriota en esa posición.



Además, el técnico culé fue preguntado por la dimisión el día antes del presidente Bartomeu y su Junta Directiva. "Tenemos que pensar en la parte deportiva, con la decisión por parte de los directivos el equipo estuvo muy bien, ojalá que no nos afecte para los próximos partidos. Nosotros tenemos que poner nuestra energía en el fútbol", finalizó.