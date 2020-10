Fútbol/Champions.- Pirlo: "La Juventus es un equipo en construcción"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, reconoció que su equipo se vio superado "contra un equipo que sabe jugar" como el Barça, mientras que apuntó que el suyo aún está "en construcción" tras la segunda jornada de la Liga de Campeones.



"Partido difícil, contra un equipo que sabe jugar y que se adelanta pronto en el marcador. Somos un equipo en construcción. La derrota nos ayudará a crecer", dijo tras el 0-2 en Turín.



El preparador de los italiano no quiso poner excusas pero sí confió en tener a toda la plantilla disponible pronto. "Esperamos tener más jugadores disponibles lo antes posible", afirmó, pensando en especial en un Cristiano Ronaldo que se perdió el duelo al no haber superado el coronavirus según la última PCR.



Además, Pirlo explicó que cometieron errores. "No nos posicionamos bien en el campo, a veces Kulusevski y Dybala estaban demasiado cerca. Tenemos que ser más rápidos en mover el balón. Tenemos jugadores jóvenes, se necesitan más partidos. Hemos tomado decisiones equivocadas para jugar de tú a tú al Barça", zanjó.