Fútbol/Champions.- Lopetegui: "No hay otro secreto que insistir e insistir"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se mostró "contento" con la victoria ante el Stade Rennes (1-0) en la segunda jornada de la Liga de Campeones y aseguró que "no hay otro secreto que insistir e insistir" después de haber dominado con mucha superioridad a su rival este miércoles.



"Hemos hecho un buen partido ante un gran rival que tenía bajas importantes pero tiene igualmente buenos jugadores. Nosotros hemos tenido muchas situaciones de gol y no hemos bajado los brazos. Al final se trata de no equivocarse e insitir porque ellos tienen mucho talento individual", analizó Lopetegui en declaraciones a Movistar.



"No hay otro secreto que insistir e insistir, querer jugar en campo contrario buscando soluciones y llegar hasta donde podíamos llegar. Así hemos conseguir el gol y también el objetivo, que eran esos tres puntos. Ahí los tenemos aunque esto va a estar muy igualado. El Rennes va a estar en la pelea hasta el final. No va a ser fácil clasificarse en este grupo", valoró.



Preguntado por el autor del gol, Luuk de Jong, el técnico nervionense dijo que "da igual de quien venga el gol mientras lo marque el Sevilla". "No era fácil ese remate a bote pronto, ha sido un bien gol, pero da igual de quién vengan".



Y sobre Jules Koundé, que regresaba tras superar el coronavirus, dijo que ha estado "bien porque no era fácil" después de permanecer en casa lejos de la dinámica del equipo y la concentración.