Fútbol.- Rivaldo: "No tengo mucha fe en el Barça de este año"

29/03/2019 El exjugador de fútbol Rivaldo DEPORTES BETFAIR



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que, visto el inicio de la temporada, no tiene "mucha fe" en el equipo blaugrana ni en que pueda hacer una buena campaña, pues no le ve la "química" necesaria para triunfar.



"Después del Clásico y de cómo ha iniciado este año, no encuentro al Barcelona de otros años. Sinceramente, no tengo mucha fe en el equipo esta temporada", aseguró.



Rivaldo, embajador de Betfair, apuesta por otro año en blanco en Europa para el Barça. "Con todos mis respetos al entrenador y al club, el Barcelona no está mostrando esa química, esa energía para poder luchar por la 'Champions' o llegar lejos", vaticinó.



"Todavía puede pelear por LaLiga con el Real Madrid y el Atlético, porque tienen grandes jugadores y porque la camiseta genera mucho respeto, pero no tengo tanta confianza para su paso por Europa", reiteró.



Por otro lado, aplaudió la decisión de Josep Maria Bartomeu de dimitir como presidente del FC Barcelona. "Era inevitable que Bartomeu tuviera que dimitir. Había tantas críticas que fue una decisión correcta para resolver la crisis del club y dejar que el Barcelona siga adelante", manifestó.



"El futuro de Bartomeu había generado una gran inestabilidad para el Barcelona y para la dirección del club. Seguro que Bartomeu ha buscado lo mejor, pero es que el club necesita estabilidad y centrarse de nuevo en el fútbol. Cuanto más se hubiera alargado este proceso, mucho peor habría sido", opinó.



En cuanto a Leo Messi, lamentó las opiniones de quienes creen que no está rindiendo a buen nivel. "Yo sí creo que está jugando bien. Pero es que la gente está acostumbrada a que Messi marque y asista con regularidad, y desde esa perspectiva, claro que pueden sentirse defraudados", matizó.



"Messi está jugando bien. Lo puede hacer mejor, sí, y creo que lo conseguirá y que veremos al viejo Messi, al que solíamos admirar", concluyó el embajador de Betfair sobre el '10' blaugrana, quien este pasado verano pidió salir del Barça y se quedó, finalmente, a regañadientes.