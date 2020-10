España se confina por regiones para frenar el coronavirus

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d), se reúne con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (dcha), y del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (3d), entre otros, para la coordinación en la lucha contra la pandemia, este miércoles en Ávila. EFE/Junta de Castilla Y León

Madrid, 28 oct (EFE).- La mayoría de regiones españolas han optado por el cierre perimetral para evitar la propagación de los contagios por coronavirus, mientras que Madrid pedirá al Gobierno central cerrar por días de cara al puente de Todos los Santos, festividad en la que muchos ciudadanos optan por abandonar esa comunidad autónoma para pasar unos días de descanso en otros lugares de España.

La presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, puso este miércoles como condición para cerrar la comunidad de Madrid que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, acepte la opción de hacer confinamientos en las comunidades autónomas solo "por días".

"Podemos intentarlo, este puente (los tres días festivos por la celebración del día de Todos los Santos el lunes 1 de noviembre) es una buena oportunidad", dijo hoy Ayuso tras una reunión con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, limítrofes con Madrid, quienes anunciaron que cerrarán las comunidades que gobiernan hasta el 9 de noviembre.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han aclarado posteriormente a Efe que si el Gobierno central no permite cerrar solo el fin de semana, la presidenta regional no confinará perimetralmente la región.

Según los datos oficiales, Madrid, que ya supera los 300.000 casos de coronavirus, se sitúa a la cabeza de nuevos contagios, con 2.152 en las últimas 24 horas (el 29 % del total); seguida de Cataluña (noreste), con 1.522; Aragón (este), con 1.174, y País Vasco (norte), con 999.

Los mismos datos señalan que España sumó 19.765 nuevos positivos, de los que 9.303 se confirmaron en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1.136.503 y la de muertes a 35.466, con 168 fallecidos más.

Los confinamientos perimetrales en España siguen creciendo ante el avance de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

Las comunidades de Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León decidieron hoy el cierre exterior de sus territorios y se unen a Murcia, donde se confinan sus 45 municipios, el País Vasco, que hoy hizo lo mismo con sus 253 localidades. Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja también se aislaron totalmente.

ESTADO DE ALARMA REVISABLE CADA CUATRO MESES

Para tratar de acabar con este situación, el Gobierno español decretó el pasado domingo el estado de alarma en el país por 15 días pero su intención es que se mantenga hasta mayo, un periodo de tiempo que el propio presidente, el socialista Pedro Sánchez, rebajó hoy al proponer hoy al líder de la oposición, el conservador Pablo Casado (PP), que le diera su apoyo en el Congreso si esa situación se revisa en cuatro meses.

La fecha establecida sería el 9 de marzo y entonces se levantaría la medida en caso de que los datos lo hicieran posible.

El estado de alarma es una figura establecida en la Constitución española y debe ser refrendada por mayoría en el Congreso.

CATALUÑA, AL LÍMITE POR LA PANDEMIA

Pero no solo en Madrid y alrededores preocupa la incidencia de la pandemia. También en Cataluña, cuyo Gobierno regional aprobará mañana nuevas restricciones para luchar contra la covid, que, además de prorrogar el cierre de bares, restaurantes y centros de estética, podrían incluir confinamientos de los municipios, comarcas o regiones sanitarias con más casos, cuando el virus da los primeros síntomas de desaceleración.

Según las autoridades autonómicas sanitarias, en las últimas 24 horas se han contabilizado 4.854 nuevos contagios y 38 fallecimientos más, mientras que la tensión en los hospitales sigue creciendo con 2.205 pacientes con COVID-19 ingresados, 67 más que ayer, de los que 398 están graves en la UCI, 30 más que la víspera, el mismo número de enfermos de coronavirus que estaban en la UCI el pasado 10 de mayo, y ya representan el 44 % del total de las camas de críticos habituales que hay en Cataluña (915).

El riesgo de rebrote (EPG), que mide el índice de crecimiento potencial de la epidemia, se ha situado en 840, treinta y siete puntos menos que ayer, pero casi el doble que el máximo en la primera ola, que fue de 454 el 20 de marzo -se considera riesgo alto a partir de 100-.

Desde el inicio de la pandemia, han fallecido en Cataluña 13.896 personas, 38 de ellas notificadas las últimas 24 horas, y el número total de contagiados asciende a 244.972, de los que 4.854 han sido diagnosticados desde ayer.

Alida Juliani