Envejecimiento y calidad de vida como desafíos futuros, a debate en Uruguay

El crecimiento en la esperanza de vida es un desafío nuevo para el planeta porque el siglo XXI no tiene la cantidad de población activa del anterior. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 28 oct (EFE).- La vejez que cada vez se extiende más y el desafío que conlleva en una sociedad cuyo crecimiento demográfico está en declive son algunos de los desafíos que se plantearon este miércoles en una charla virtual organizada por la Fundación Astur.

Con la guía del economista Enrique Iglesias, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, la bióloga molecular María Blesio; y el doctor en Derecho y Ciencias Sociales uruguayo Rodolfo Saldain compartieron sus experiencias durante un evento celebrado de manera virtual.

Saldain sostuvo que el crecimiento en la esperanza de vida es un "desafío nuevo" para el planeta porque este siglo XXI no tiene la cantidad de población activa del anterior.

"Si tomamos la población uruguaya de 1950 había ocho personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65. Hacia 2050 vamos a estar en dos y fracción por cada persona mayor de 65 años, realmente estamos poniéndole a los jóvenes una mochila", detalló.

Para Saldain, la clave está en una nueva cultura del envejecimiento con empresas que se acostumbren a tener equipos de trabajo intergeneracionales.

"La vida en tres etapas, clásica del siglo XX, una de estudio hasta el orden de los 20, una de trabajo hasta los 65 y una de jubilación después, esa no es la vida del siglo XXI, que implica mucho mayor cantidad de etapas, de transiciones entre etapas y de capacitación permanente", señaló.

Ante el desafío económico que presenta la coyuntura actual, no se deben incorporar nuevos puestos de trabajo porque "ese mundo ya no existe", sino que se tiene que ir a modelos con esquemas de ahorro.

"Mi propuesta es que a partir de una determinada edad la jubilación sea completamente compatible con la actividad. Tendríamos que ver el modelo para que sea uno que permita dar alguna flexibilidad", explicó.

Por su parte, Iglesias señaló que pensar en la calidad de vida "es muy importante" ya que no implica solo el sistema sanitario sino también darle oportunidades a los más viejos para que sigan aportando a la sociedad.

En tanto, Blasco dijo que a partir de la biología molecular "es posible retrasar el envejecimiento".

"Los biólogos moleculares pensamos que las causas de las enfermedades son debido al envejecimiento del organismo, de nuestras células", señaló y apuntó que entenderlo puede ayudar a combatir y curar enfermedades como el cáncer o el alzheimer.

Para Blasco lo importante es entender que "no hay límite biológico para la vida" y no es alocado pensar en vivir más de 90 años.

"Estudiamos el envejecimiento no para ser inmortales sino para curar enfermedades curables", concluyó.