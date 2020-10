Empleados municipales de El Salvador protestan nuevamente por la falta de fondos

Empleados municipales de diferentes ciudades, incluyendo algunos alcaldes, marchan hoy rumbo al Ministerio de Hacienda nacional, durante una protesta para exigir nuevamente la entrega de fondos para obras y proyectos sociales, ante un retraso en la trasferencia del dinero de cinco meses, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 28 oct (EFE).- Un grupo de alcaldes y cientos de empleados municipales de diferentes ciudades de El Salvador llegaron este miércoles al Ministerio de Hacienda para exigir nuevamente la entrega de fondos para obras y proyectos sociales ante un retraso en la transferencia del dinero de cinco meses.

Con pancartas en mano y exigiendo la liberación de los fondos de parte del Ejecutivo, los empleados también protestaron en contra del presidente Nayib Bukele y el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) es entregado a los 262 municipios y debe representar el 10 % de los ingresos estatales.

La alcaldesa de la localidad de Suchitoto (este), Pedrina Rivera, señaló a Efe que a la concentración se sumaron representaciones de los 262 municipios para exigir la liberación de los fondos "con los que se lleva desarrollo a los territorios y con los que se hacen proyectos que responden a las necesidades sentidas de la población".

"Nos parece una gran irresponsabilidad de este Gobierno al no entregarlo. Nos parece un irrespeto a la institucionalidad de este país", subrayó.

Mientras tanto, el alcalde de Izalco, Alfonso Guevara, señaló a Efe que al municipio que representa se le adeudan 1,9 millones de dólares.

El ministro Zelaya reaccionó a través de su cuenta de Twitter en la que publicó: "¿No deberían estar trabajando? (...) cuando se les invita a dialogar no asisten, lo único que buscan es seguir generando caos y golpeando ciudadanos honrados que se dirigen a sus trabajos".

Además, señaló que el pasado 10 de octubre se llevó a cabo una reunión para buscar una solución y "ninguno de los alcaldes ni los diputados" de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) "asistieron".

Por su parte, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, dijo el martes en una entrevista en un canal local que la no entrega de los fondos Fodes "no es un capricho, sino una consecuencia de la poca recaudación tributaria que el país ha tenido como efecto de la pandemia de la covid-19".

"El Fodes no es un capricho no entregarlo, hicimos frente a la pandemia y el presidente dio órdenes de enfocar todos los recursos de gobierno para hacer un trabajo efectivo de defensa de la vida (...) la pandemia afectó los ingresos", añadió.

Esta es la tercera protesta de alcaldes y empleados municipales por el atraso de los fondos. Esto ha significado la primera protesta contra Bukele desde que asumió el poder Ejecutivo en junio de 2019.

AUDITORÍA AL FISCO

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora, dijo hoy a periodistas que se comenzó una auditoría al Ministerio de Hacienda por el retraso en la transferencia de los fondos Fodes, esto luego de que la Corporación de Municipalidades de la República (Comures) presentaran una denuncia ante esta entidad.

Además, indicó que se indagará por qué no se les ha transferido a las alcaldías los 75 millones de dólares que fueron aprobados recientemente por la Asamblea Legislativa para que los ediles atiendan desde sus municipios los casos de la covid-19.

Los 75 millones de dólares son parte de un préstamo de 250 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, según la Corte de Cuentas, están disponibles desde agosto pasado.