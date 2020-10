Eli Lilly suministrará a EEUU 300.000 frascos de su potencial fármaco anti-COVID

28 oct (Reuters) - Eli Lilly and Co anunció el miércoles que ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos por 375 millones de dólares para el suministro de 300.000 viales de su fármaco con anticuerpos en fase experimental para tratar la COVID-19. (Información de Manas Mishra in Bengaluru; editado por Saumyadeb Chakrabarty; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)