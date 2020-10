Eli Lilly acuerda con EEUU suministro de anticuerpo contra covid

(Bloomberg) -- El Gobierno de los Estados Unidos acordó pagar a Eli Lilly & Co. US$375 millones por 300.000 viales de su anticuerpo experimental contra el covid-19, al tiempo que se somete a revisión regulatoria para su autorización de uso de emergencia.

La financiación de la Operación Warp Speed, iniciativa liderada por la Casa Blanca para conseguir rápidamente suministros de vacunas y terapias contra el covid-19, solo entrará en vigor si la terapia de anticuerpos de Lilly recibe luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. El acuerdo inicial es para la entrega durante los dos primeros meses siguientes a una autorización de emergencia.

Lilly está desarrollando el anticuerpo neutralizante del covid-19 con su socio canadiense AbCellera Biologics Inc. Los dos comenzaron a trabajar a fines de febrero y lanzaron formalmente una asociación en marzo. Lilly se acercó a los reguladores estadounidenses para obtener una autorización de uso de emergencia a principios de octubre después de que prometedores datos mostraran que la terapia ayudó a reducir las hospitalizaciones.

EE.UU. tiene la opción de comprar hasta 650.000 viales adicionales hasta junio próximo.

Los medicamentos experimentales con anticuerpos monoclonales pronto podrían convertirse en un poderoso componente del arsenal que usan los médicos para tratar el coronavirus. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., se ha referido a este tipo de tratamiento como un puente hacia una vacuna, y también podría ser clave para grupos de alto riesgo que podrían no responder bien a una vacuna.

Nota Original:Eli Lilly Reaches Deal With U.S. for Supply of Covid-19 Antibody

©2020 Bloomberg L.P.