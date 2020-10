El Valencia-Zenit se disputará finalmente el día 8 de diciembre

El técnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

Valencia, 28 oct (EFE).- El encuentro de la Euroliga que debía enfrentar en la Fonteta el pasado 15 de octubre al Valencia Basket con el Zenit San Petersburgo y que se suspendió por múltiples casos positivos de COVID 19 en el equipo ruso se ha reprogramado para el 8 de diciembre.

La Euroliga develó este miércoles las fechas de algunos de los choques que se han tenido que aplazar hasta al momento por la pandemia y anunció que el partido se disputará ese martes a las 21 horas.

En un principio, y según las normas que aprobó la propia Euroliga en verano, el Juez Disciplinario dio por perdido el encuentro al equipo ruso al no poder presentar a ocho jugadores no infectados pero finalmente la organización del torneo cambió sus propias normas de manera retroactiva y decidió reprogramar los partidos que no se pudieran jugar por causa del coronavirus.

El Valencia recibirá al conjunto ruso tras haber visitado el sábado anterior al Urbas Fuenlabrada y dos días antes de recibir, también en la Fonteta, al Anadolu Efes.