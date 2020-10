El Granada, ante otro paso de prestigio

El entrenador del Granada, Diego Martínez. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Granada, 28 oct (EFE).- El Granada y el PAOK de Salónica se enfrentan este jueves en el Estadio Nuevo Los Cármenes en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, un choque al que los andaluces llegan con muchas bajas pero en un gran momento y con ganas de dar otro paso de prestigio, en esta ocasión ante un conjunto griego con la obligación de sumar.

El equipo dirigido por Diego Martínez se estrena en esta fase como local tras brillar el pasado jueves en su debut a domicilio frente al PSV Eindhoven holandés con una victoria por 1-2 firmando una notable actuación.

La intención de los granadinistas es prolongar su racha de buenos resultados y superaral PAOK para tratar de sellar su pase a los dieciseisavos de final en los dos siguientes partidos ante el Omonia chipriota, que es el oponente, a priori, más débil del grupo.

El Granada vive un momento envidiable, con ocho victorias en los diez partidos oficiales jugados esta campaña, cuatro triunfos en cuatro partidos de la Liga Europa entre eliminatorias y fase de grupos, y el mejor inicio de su historia en LaLiga Santander.

Para recibir al PAOK, como ya le pasó el pasado domingo en la victoria del campeonato doméstico ante el Getafe (0-1), Diego Martínez no puede disponer de un tercio de su primera plantilla al acumular hasta ocho bajas.

No están disponibles por lesión Joaquín Marín 'Quini', el nigeriano Ramon Azeez, el portugués Domingos Duarte, Víctor Díaz, el francés Maxime Gonalons ni el colombiano Neyder Lozano, mientras que sigue confinado en su domicilio tras dar positivo por coronavirus Roberto Soldado y no está inscrito para esta fase de grupos Fede Vico.

La zona donde el técnico acumula más bajas es en defensa, donde sólo podría entrar para dar descanso a alguno de los jugadores habituales que están disponibles el argentino Nehuén Pérez, que ya dispuso en el Coliseum Alfonso Pérez de sus primeros minutos como rojiblanco.

Futbolistas que no actuaron en Getafe de inicio, caso del medio Luis Milla o de los extremos Antonio Puertas y el venezolano Darwin Machís, regresarán a un once titular en el que la principal duda es si el técnico elije a Jorge Molina o al colombiano Luis Suárez como referencia ofensiva.

Ante el Granada, el PAOK llega tras un sorpresivo empate como local frente al Omonia (1-1) en un encuentro en el que partía como favorito y que, incluso, estuvo cerca de perder.

Para los griegos es clave no caer en el Nuevo Los Cármenes porque después tendrán que afrontar dos compromisos consecutivos ante el potente PSV Eindhoven holandés en su pelea por pasar a los cruces.

Los de Salónica han empatado los dos últimos partidos que han jugado, ya que la otra igualada llegó ante el AEK de Atenas (1-1) en encuentro de una liga griega en la que marchan sextos, con nueve puntos en cinco partidos, y en la que no jugaron el pasado fin de semana al aplazarse su encuentro para que pudieran preparar bien el de Granada.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira cuenta en sus filas con dos defensas bien conocidos en Granada, el español José Ángel Crespo, que a lo largo de su carrera coincidió con varios jugadores actuales del Granada, aunque es duda para el choque al estar recién salido de una lesión muscular, y el islandés Sverrir Ingason, que militó media temporada en el conjunto andaluz.

Quien no jugará seguro será el lateral brasileño Leo Matos, uno de los futbolistas más veteranos e importantes hasta ahora de los griegos pero que esta misma semana ha rescindido su contrato con el equipo por motivos personales.

Pese a que ahora vive un momento de forma irregular, el PAOK inició muy bien la temporada y estuvo a punto de plantarse en la fase de grupos de la Liga de Campeones tras eliminar al Besiktas turco (3-1) y al Benfica portugués (2-1), aunque cayó en el cruce final ante el Krasnodar ruso al perder por 2-1 en la ida y por 1-2 en la vuelta.

El PAOK acumula doce temporadas consecutivas disputando competición europea, pero no ha ganado en ninguna de las cinco ocasiones en que se ha medido como visitante a un conjunto español.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Nehuén Pérez, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Montoro; Antonio Puertas, Machís y Jorge Molina.

PAOK: Zivko Zivkovic; Ingason, Fernando Varela, Michailidis; Rodrigo, Schwab, Estisi, Giannoulis; Murg, Andrija Zivkovic y Colak.

Árbitro: Tiago Martins (Portugal).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00 (CET). 20.00 (GMT). EFE

