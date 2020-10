El Gobierno de Venezuela denuncia un "ataque" a la mayor refinería del país

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 28 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles un supuesto ataque a la refinería de Amuay, la más grande del país, y ordenó una investigación al respecto pues cree que detrás de ello existen conspiraciones contra su Gobierno.

"Ayer fue atacada con un arma poderosa, un arma larga, la refinería de Amuay", dijo el mandatario durante una rueda de prensa en la que precisó que la novedad se registró a las 18.30 GMT del martes.

"Estamos investigando (...) quisieron provocar una explosión total de la refinería (...) derribaron una torre", explicó.

Por lo anterior, el mandatario pidió al vicepresidente económico, Tareck el Aissami, ofrecer una rueda de prensa para que muestre "todas las evidencias del ataque terrorista contra la refinería", aunque no aclaró cuando se llevará a cabo esta declaración.

"Venezuela está enfrentando situaciones de complot permanente", denunció el mandatario, quien explicó que estas "conspiraciones" han afectado la industria petrolera y los servicios públicos, dos sectores que hoy presentan numerosas fallas.

"Nosotros no tenemos una oposición, tenemos una conspiración permanente", dijo, a la vez que reiteró que sus adversarios políticos locales están financiados por Estados Unidos y cuentan con la "complicidad de varios Gobiernos de Europa".

El Gobierno informó en septiembre de la captura de un "espía estadounidense" que fue detenido en el estado venezolano de Falcón (norte), cerca de las refinerías Amuay y Cardón, cuando portaba "armamento pesado" y "especializado", tenía una "gran cantidad de dólares en efectivo, y con otros elementos".

La denuncia la hizo entonces el mismo Maduro, quien aseguró que el supuesto espía "es un marine que estuvo prestando servicios como marine en bases de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en Irak".

Todo esto supone, en opinión del gobernante venezolano, "una guerra de venganza del imperio gringo contra Venezuela" que tiene como objetivo que el país caribeño no produzca los derivados del petróleo.