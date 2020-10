El argentino Cocca afirma que tiene futuro como entrenador del Atlas

Diego Cocca entrenador de Atlas dirige ante Necaxa durante un partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 28 oct (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, descartó este miércoles que vaya a dejar el cargo debido a los malos resultados al frente del equipo, decimoquinto del torneo Apertura 2020.

"Me respalda la directiva, tenemos un proyecto por delante, estamos metidos en el presente y el presente de hoy es Puebla; habrá un futuro, pero todavía no nos metemos. Estoy tranquilo, convencido y estamos todos en la misma línea", dijo en conferencia de prensa.

Los 'zorros suman 13 puntos de 45 posibles y están a un paso de perder la oportunidad de entrar al repechaje que decidirá los últimos cuatro boletos a la Liguilla, fase decisiva del campeonato.

Cocca afirmó que el grupo transformó la frustración por no ganar en los últimos siete partidos en "sed de revancha" que les permita sumar puntos en el cierre del torneo.

Aseguró que el sábado contra el Puebla mantendrá la misma alineación que salió a la cancha para el partido del fin de semana pasado, pues demostró un buen nivel competitivo, pese a haber perdido por 1-0.

"Competir con el América no es poca cosa; me gustó la actitud del grupo, la forma; (queda) rescatar lo positivo de eso y pensar que si hacemos las cosas bien el sábado tenemos la posibilidad de marcar y somos efectivos a la hora de definir, tenemos mucha chance de ganar", señaló.

Una combinación de resultados a su favor en las últimas dos fechas del torneo le daría al Atlas la posibilidad de meterse al repechaje para pelear un lugar en la Liguilla, una probabilidad que el equipo aprovechará para salir de esta racha mala de no tener victorias, según el técnico.

Cocca informó que el Atlas buscará renovar el contrato para el Clausura 2021 del arquero colombiano Camilo Vargas, buscado por diversos clubes, entre ellos el Inter de Milán, y reiteró que la continuidad de algunos jugadores está condicionada al desempeño en los dos partidos de cierre de torneo.

"Después de eso tomaremos decisiones para ver cómo seguimos en el torneo que viene", concluyó.