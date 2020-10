EEUU.- La Justicia apoya la retirada de una estatua confederada en Virginia pero alerta de que "hay que esperar"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Justicia estadounidense ha apoyado este miércoles la solicitud del gobernador del estado de Virginia, Ralph Northam, para retirar la estatua del general confederado Robert E. Lee que se encuentra en la ciudad de Richmond, pero ha alertado de que aún "hay que esperar" a que se resuelva una apelación.



El juez al frente del caso ha dejado sin efecto un requerimiento que prohibía la retirada de la estatua de la histórica avenida del centro de la ciudad, pero también ha dejado a la espera su propia orden hasta que se resuelva una apelación presentada por un grupo de residentes que viven cerca de la estatua.



"El monumento de Lee fue construido para celebrar el bando confederado y respaldar la supremacía blanca. Esta resolución lleva a Virginia hacia delante a la hora de retirar reliquias del pasado, especialmente una que fue erigida por motivos erróneos", ha dicho el gobernador, que anunció su intención de retirar la estatua en junio tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.



El abogado de la acusación, Patrick McSweeney, ha confirmado que los vecinos recurrirán al Supremo de Virginia. "Tenemos mucho camino por delante", ha manifestado, según informaciones del diario 'Politico'.



Los defensores de la estatua señalan que retirarla violaría los convenios sobre la transferencia de la misma en 1890. El estado, por su parte, ha alegado que no puede ser forzado a mantener una estatua que no concuerda ya con sus valores.



Las estatuas de generales y soldados del bando confederado han sido objeto de intensos debates a nivel nacional durante los últimos años. Mientras que los detractores aseguran que honran a aquellos que apoyaban la esclavitud, muchos otros, entre ellos historiadores, consideran que no deben ser retiradas porque permiten "aprender del pasado".



Otras cuatro estatuas de líderes confederados han sido retiradas de la Avenida del Monumento en Richmond desde que Northam anunció sus planes para retirar la de Lee, que se encuentra también en zona pública.