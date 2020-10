Dulce, sobre la polémica de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Va a estallar todo"

27/09/2018 Dulce ha hecho unas declaraciones para Europa Press-CHANCE, y ha querido mandar varios mensajes a Isabel Pantoja. La niñera no desperdicia ni un solo minuto ante las cámaras, parece mentira que Dulce fuera aquella persona al lado de la cantante que siempre andaba cabizbaja y nunca abría la boca para decir nada. Los años pasan y las personas cambian, ¡y si no que se lo digan a ella! EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Ayer todo el mundo se quedó completamente anonadado al escuchar a Kiko Rivera entrar en Sálvame Diario por teléfono para hablar sobre el distanciamiento que tiene con su madre, Isabel Pantoja, y como no podía ser de otra manera, Dulce ha opinado sobre lo qué está pasando en el Clan Pantoja. El dj aseguró que no entendía como su madre no había hablado con él, ni si quiera hubiese hecho el amago de preocuparse por su hijo... pero lo cierto es que aquí lo que hay es una batalla de egos. Una madre enfadada porque su hijo no le contara antes, en privado, lo que le ocurría y un niño, cansado de que su madre actúe hasta en el ámbito más personal.



Dulce lo ha dejado bien claro: "Todo está cayendo por su propio peso" ha confesado y es que ya sabemos que no es la primera vez que deja entrever que la relación de la madre con sus hijos no es como parece: "Todo llega, y tanto que sí". Al preguntarle por las críticas que recibió Isa Pantoja cuando afirmaba en televisión que lo que necesitaba era una madre y no a una artista, asegura que: "Mira por dónde".



En cuanto al que posiblemente será el evento del año, la boda entre Isa Pantoja y Asraf, Dulce parece que se siente incómoda al saber que puede no estar invitada para que la reina de la copla pueda ir... Cuando le preguntamos sobre esta información, nos ha contestado con un tono muy pasota: "¡Ay! eso es lo de menos, adiós, yo sé el origen de todo".



Pero Dulce no se ha quedado a gusto con lo que nos ha dicho y nos ha continuado diciendo que no vio la llamada de Kiko Rivera en directo: "No lo vi, pero vamos que... se perfectamente lo que viene y lo que hay". No le desea el mal a nadie pero sí que le manda un mensaje al dj: "Eso por machacar tanto a mí niña, ahí estamos".



En cuanto a la relación de Isabel Pantoja con su hijo, Dulce lo tiene claro: "Basta ya, va a reventar todo" y ¡atención! porque de la llamada de la cantante al programa de Ana Rosa, la niñera de Cantora tiene algo que decir: "Estuvo de Óscar, como siempre".



Sobre su niña, Dulce asegura que ahora se está viendo cómo es realmente: "Ella es maravillosa, súper generosa, pero con ella no lo hicieron, le dieron muchísima caña y mira ahora por dónde". En cuanto a que Isabel Pantoja vaya a devolverle sus pertenencias: "A ver si es verdad porque devolver no devuelve nada esta mujer".