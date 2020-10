Diego Verdaguer aconsejó al mexicano Omar Chaparro ser fiel a su estilo

Fotografía fechada el 6 de noviembre de 2019 cedida por Photoamc, del cantante argentino Diego Verdaguer, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Photoamc /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 28 oct (EFE).- A dos días de presentar la colaboración "De qué me sirve el cielo" con el comediante Omar Chaparro, el cantante argentino Diego Verdaguer reconoció el talento del mexicano y mencionó que le aconsejó que se mantuviera fiel a su estilo.

"Yo le dije a Omar lo que pienso, él tiene un estilo para cantar y tiene que hacer valerlo, lo exageró en la película donde emulaba a Pedro Infante ('Como caído del cielo', 2019), pero él tiene un estilo propio", aseguró el cantante en una conferencia con medios latinoamericanos.

Fue precisamente Verdaguer quien buscó hacer la colaboración con Chaparro, a quien dice admirar como persona y como artista, luego de que muriera Federico Llorente, un allegado a su familia.

"De qué me sirve el cielo" habla precisamente de la muerte de un ser querido que se despide de su gran amor en la tierra, el tema formó parte de la película dedicada a Pedro Infante "Como caído del cielo" (2019) protagonizada por Chaparro.

"En mi celular escuche la canción y simplemente se me ocurrió cantarla como un mensaje de Federico a su mujer y fue el momento, a mí me motivan esas realidades, siento que son un impulso de supervivencia, le llame a Omar para cantarla juntos y lo hicimos", mencionó Verdaguer sobre lo sencillo que fue el proceso.

El tema se estrenará este viernes, 30 de octubre, día en que comienzan las celebraciones de Día de Muertos a manera de "homenaje a todos los que se fueron. Es la voz de quien se fue cantando al amor que dejó", aseguró.

Sobre sus planes, el cantante dijo tener dos temas listos para ser mostrados pero que lo hará poco a poco en lo que queda de 2020 y a principios del año que viene y que al menos durante el tiempo de confinamiento ha compuesto 20 canciones.

Además, dijo estar preparando un concierto con su esposa, Amanda Miguel, y su hija Ana Victoria, con las que se reunirá en unos cuantos días después de una larga separación de meses debido a la pandemia por el coronavirus, y estima la presentación se realice la primera semana de diciembre.

El cantante también aseguró estar interesado en la realización de una bioserie que narre su historia, sin embargo las propuestas que le han llegado hasta ahora no lo han convencido.

"Si se da será muy interesante y me encantaría escribirla porque nadie mejor que uno conoce la historia propia, yo ya escribí un libro que se llama 'Camino al escenario' y cuenta mi historia hasta los 18 años, ahora estoy preparando la continuación", apuntó. EFE

