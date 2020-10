Coronavirus.- El presidente del Legislativo de Brasil aboga por un acuerdo con Bolsonaro para el uso de la vacuna

28/10/2020 El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA O GLOBO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, ha defendido este miércoles la necesidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Jair Bolsonaro en relación a la obligatoriedad o no de la vacuna contra la COVID-19 y no dejar así la decisión en manos del Tribunal Supremo.



"No debemos dejar un espacio abierto, un vacío, para que una vez más el Tribunal Supremo decida y el Ejecutivo y el Legislativo se quejen de un supuesto activismo del Poder Judicial", ha dicho Maia, después de la enésima polémica en Brasil en torno a si la vacuna contra el coronavirus será o no obligatoria.



El presidente Bolsonaro ha enfatizado durante las últimas semanas que no se impondrá el uso de la vacuna, mientras que estos días, desde el Supremo, su presidente, Luiz Lux, se ha mostrado partidario de "judicializar" esta cuestión, pues la salud del colectivo prevalece, ha dicho, por encima de las libertades individuales.



"Ejecutivo y Legislativo tienen que encontrar un camino. La cuestión de si es obligatorio o no, se puede debatir", ha dicho Maia, quien considera más oportuno que esta cuestión se trate en la "sede del poder popular" en vez de que el Supremo "adelantara una decisión", informan medios locales.



Hasta siete partidos han presentado acciones ante el Supremo en relación a la COVID-19, entre ellas las que buscan imponer la obligatoriedad de la vacuna y otras encaminadas a entorpecer cualquier movimiento del Gobierno de Bolsonaro que pretenda obstaculizar su desarrollo.



El propio presidente brasileño ha descartado la adquisición de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, que está siendo desarrollada en colaboración con el Instituto Butantan de Sao Paulo al considerar que el país asiático "tiene mucho descrédito", ya que, "como muchos dicen", el coronavirus "habría nacido allí".



Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este miércoles en su parte diario un acumulado de 5.439.641 casos, tras diagnosticar otros 29.787 positivos, entre tanto, la cifra de fallecidos ha ascendido 157.946, después de los 549 que se han registrado en las últimas 24 horas.