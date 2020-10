Ciencia.-Los lagartos alados perfeccionaron el vuelo durante millones de años

28/10/2020 Rhamphohynchus: una de las 75 especies de pterosaurios estudiadas por los investigadores POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MARK WITTON



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Los pterosaurios, criaturas que se convirtieron en los primeros vertebrados voladores de la Tierra, evolucionaron para mejorar su rendimiento de vuelo durante sus 150 millones de años de existencia.



Científicos de las Universidades de Reading, Lincoln y Bristol llevaron a cabo el estudio más detallado hasta ahora sobre cómo evolucionan estos lagartos alados para adaptarse mejor a sus entornos con el tiempo, hasta su extinción hace 65 millones de años a la par que los dinosaurios. Publican resultados en Nature.



Combinaron registros fósiles con un nuevo modelo de vuelo basado en las aves vivas de hoy para medir su eficiencia de vuelo y llenar los vacíos en nuestro conocimiento de su historia evolutiva.



Esto permitió a los científicos rastrear la evolución gradual de los pterosaurios y demostrar que se volvieron dos veces mejores volando a lo largo de su historia. También mostró que su evolución fue causada por pequeñas mejoras consistentes durante un largo período, en lugar de repentinos estallidos evolutivos como se había sugerido anteriormente.



El profesor Chris Venditti, biólogo evolutivo de la Universidad de Reading y autor principal del estudio, financiado por Leverhulme Trust, dijo: "Los pterosaurios eran un grupo diverso de lagartos alados, algunos del tamaño de gorriones y otros con la envergadura de una avioneta. Los fanáticos de la película Jurassic World habrán visto una dramatización de lo enormes y letales que habrían sido estas criaturas. Su dieta consistía principalmente en otros animales, desde insectos hasta dinosaurios más pequeños.



"A pesar de que su eventual destreza en el aire es bien conocida, la cuestión de si los pterosaurios mejoraron en volar y si esto les dio una ventaja sobre sus antepasados ha desconcertado a los científicos durante décadas. Hay muchos ejemplos de cómo la selección natural funciona en relativamente cortos escalas de tiempo, pero hasta ahora ha sido muy difícil demostrar si las plantas o los animales se adaptan para ser más eficientes durante un largo período.



"Nuestro nuevo método nos ha permitido estudiar la evolución a largo plazo de una manera completamente nueva, y responder finalmente a esta pregunta comparando las criaturas en diferentes etapas de su secuencia evolutiva durante muchos millones de años".



Los pterosaurios evolucionaron a partir de animales terrestres y surgieron por primera vez como voladores en el período Triásico Temprano, hace unos 245 millones de años. Los primeros fósiles son de 25 millones de años después.



Los científicos monitorearon los cambios en la eficiencia de vuelo de los pterosaurios utilizando fósiles para medir su envergadura y tamaño corporal en diferentes etapas. Su nuevo modelo basado en aves vivas se aplicó a los datos de 75 especies de pterosaurios, lo que mostró que los pterosaurios mejoraron gradualmente al volar durante millones de años.



VUELO CON MÁS DE 300 KILOS



Los modelos mostraron que los pterosaurios adaptaron la forma y el tamaño de su cuerpo para usar un 50% menos de energía al sobrevolar sus 150 millones de años de historia. Demostraron que las criaturas aumentaron en masa 10 veces, algunas hasta llegar a pesar más de 300 kilos.



El nuevo método también reveló que un grupo de pterosaurios _azdarcoides_ era una excepción a la regla. Los científicos no han estado de acuerdo sobre qué tan bien volaron estos animales, pero el nuevo estudio mostró que no mejoraron durante toda su existencia.



En cambio, el tamaño ampliado de los azddarcoides pareció proporcionar su ventaja de supervivencia, con un animal, Quetzlcoatlus, creciendo hasta la altura de una jirafa.



La doctora Joanna Baker, bióloga evolutiva y coautora de la Universidad de Reading, dijo: "Esta es una evidencia única de que, aunque estos animales eran voladores competentes, probablemente pasaron gran parte de su tiempo en tierra. Un vuelo altamente eficiente probablemente no ofreció para ellos una gran ventaja, y nuestro hallazgo de que tenían alas más pequeñas para el tamaño de su cuerpo está en línea con la evidencia fósil de su menor dependencia del vuelo ".



El profesor Stuart Humphries, biofísico y autor de la Universidad de Lincoln comentó: "Una de las pocas cosas que no han cambiado en los últimos 300 millones de años son las leyes de la física, por lo que ha sido genial usar esas leyes para comprender la evolución de vuelo en estos asombrosos animales ".



El profesor Mike Benton de la Universidad de Bristol dijo: "Hasta hace poco, los paleontólogos podían describir la anatomía de las criaturas basándose en sus fósiles y desarrollar sus funciones. Es realmente emocionante ahora poder calcular la eficiencia operativa de los animales extintos y luego compárelos a través de su evolución para ver cómo ha cambiado la eficiencia. No solo tenemos que mirar los fósiles con asombro, sino que realmente podemos comprender lo que nos dicen ".