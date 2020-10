Christiansen olvida a Costa Rica y se enfoca en el amistoso con Japón

En la imagen, el director técnico de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 28 oct (EFE).- El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, manifestó este miércoles en una rueda de prensa telemática que fue bonito ganarle a Costa Rica, pero hay que mantener "los pies en la tierra" y enfocarse en lo que viene.

"Hay que poner los pies en la tierra y no tener expectativas por encima de la realidad. Fue bonito ganarle a Costa Rica, para mí fue un buen inicio, pero hay que saber que el camino es largo, nos enfrentaremos a rivales mejores y vamos a ganar o perder en ese andar", sostuvo el estratega desde España, donde se encuentra de gira para analizar a los futbolistas panameños que juegan en Europa.

Christiansen adelantó que el duelo contra Japón, el próximo 13 de noviembre en Austria, será un partido que dará a conocer en qué nivel está Panamá y ver a los jugadores que militan en Europa.

"Nos va ayudar muchos partidos con equipos de mayor nivel. Contra Japón, y el otro si es Estados Unidos, serán dos partidos interesantes que me servirán para ver la realidad en dónde estamos y ver más de cerca a los jugadores están en Europa", precisó.

Agregó que es mejor aumentar el nivel del rival y que en medio de la pandemia de la covid-19 no hay mucho donde escoger, en cuanto a rivales se refiere, debido a la restricciones que existen en los diferentes países.

Al ser cuestionado por la convocatoria para los partidos en la gira europea de Panamá, Christiansen apuntó que es su "responsabilidad" el llamado y que "puede que se equivoque", pero son "decisiones" que debe "tomar como técnico" de la selección.

Adelantó que Alberto Quintero, del Universitario de Perú, es baja en la convocatoria para la gira europea y por él entrará el atacante Eduardo Guerrero, quien milita en el Maccabi Tel Aviv, en Israel.

"Quintero no estará. Es la segunda vez que se le llama, pero en esta ocasión el jugador ha declinado estar con nosotros por el tema covid y tenemos que respetar su decisión", señaló.

Reveló que no puede adelantar un planteamiento táctico para los partidos venideros, pero cimentó la convocatoria en que "me gusta los jugadores que ocupan varías posiciones".

"Tengo un grupo de jugadores que pueden adaptarse bien al sistema de juego que me gusta", indicó.

Christiansen manifestó que él y el preparador físico, el español Christian Beguer, llegarán a Austria, en donde se medirán con Japón, el 8 de noviembre y su primer entrenamiento, con los jugadores que estén, será al día siguiente.

"Esperamos que vayan llegando de a poco, todo dependerá del itinerario de viaje que tenga la Fepafut y la fecha de partido de los jugadores", puntualizó.