China/EEUU.- Pompeo describe a China como un Estado "depredador" durante su visita a Sri Lanka

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha descrito este miércoles al Gobierno chino como un "depredador" durante su visita a Sri Lanka, un país que ha recibido un gran apoyo diplomático y comercial de Pekín.



Las palabras de Pompeo han tenido lugar, no obstante, tras reunirse con el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, con quien ha hablado de la cooperación en materia de seguridad entre los dos países y la posible apertura de pasos marítimos en el océano Índico al sur de la isla.



"Una fuerte y soberana Sri Lanka es una aliada estratégica para Estados Unidos a nivel mundial", ha destacado Pompeo durante una rueda de prensa, según informaciones de la cadena CNA.



Así, ha descrito cómo Washington ha ofrecido entrenamiento militar al país en un claro contraste con su actitud respecto a China. Las autoridades del gigante asiático, por su parte, han señalado en un comunicado que "se encuentran muy ocupadas impulsando su amistad con Sri Lanka y no están interesadas en jugar a Alien vs. Predator", en referencia a una saga cinematográfica de la que también hay videojuegos.



El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, no ha hecho referencia alguna a China, con quien espera mantener sus propias relaciones. El martes, el Gobierno chino acusó a Pompeo de tratar de "coaccionar y acosar" a Sri Lanka durante su visita.