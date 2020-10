Casa Real.- El presupuesto previsto para la Casa del Rey crece un 6,9 por ciento, según la información de la web de Zarzuela

22/10/2020 Su Majestad el Rey recibe las Cartas Credenciales del embajador del Reino de Bélgica, Sr. Gerard Cockx, en el Palacio Real, en Madrid (España), a 22 de octubre de 2020. POLITICA Casa de S.M. el Rey



Presidencia dispone 7,1 millones de apoyo a la Jefatura del Estado y otros Ministerios no detallan su participación



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El proyecto de Presupuestos Generales del Estado destina a la Casa del Rey un total de 8,431 millones de euros para el ejercicio 2021, lo que supone un aumento del 6,9 por ciento respecto a los 7,887 millones presupuestados inicialmente para 2020, según consta en la web de Casa Real.



No obstante, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado publicado este miércoles cifra en 8,431 millones tanto el presupuesto inicial de 2020 como el de 2021 y señala, por lo tanto, que no hay aumento de gasto presupuestado.



Por otro lado, la propia página web de Zarzuela detalla que, en el primer semestre de este año, la Casa Real utilizó un remanente de tesorería de 648.520 euros para adaptar la plataforma de comunicaciones, de manera que el presupuesto definitivo para este año será de 8,536 millones de euros.



De la partida prevista para 2020, un total de 679.818 eran las asignaciones destinadas a la Familia Real, pero ese importe se ha visto reducido hasta 549.819 euros porque, con fecha 15 de marzo, el Rey Juan Carlos dejó de recibir su asignación.



Al margen de la partida reservada a la Casa del Rey, otros Ministerios también gestionan gasto relacionado con las actividades de la Jefatura del Estado. El Ministerio de Presidencia gestiona el programa 911Q de "Apoyo a la Gestión Administrativa de la Jefatura del Estado" que para 2021 tiene un presupuesto de 7,1 millones de euros.



No obstante, otros gastos están dispersos en distintas partidas del Presupuesto, como los 240.000 previstos en Patrimonio Nacional para atender gastos protocolarios derivados de actos institucionales.



Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación tiene entre sus funciones el apoyo a los viajes y visitas de Estado pero no consta una partida específica para ello.



Tampoco el proyecto de Presupuesto del Ministerio de Defensa detalla el importe que se destinará al Cuarto Militar y la Guardia Real ya que no consta ninguna partida con ese nombre. Sin embargo, en una respuesta parlamentaria de 2019, Defensa desvelaba que en 2018 se destinaron a esos fines un total de 6,4 millones de euros.