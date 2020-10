Bryant regresa a la NFL después de dos años al ser firmado por los Ravens

El jugador de fútbol americano, Dez Bryant. EFE/LARRY W. SMITH/Archivo

Owings Mils (EE.UU.), 27 oct (EFE).- El tres veces receptor del Pro Bowl, Dez Bryant, regresa a la NFL después de una ausencia de dos años, al ser firmado por los Ravens de Baltimore.

Bryant escribió en su cuenta de Twitter: "Mis emociones son muchas en este momento ... Estoy agradecido ... No puedo dejar de llorar".

Bryant, de 31 años de edad, podría convertirse en un receptor de posesión física para el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, Lamar Jackson, y puede complementar la velocidad de Marquise Brown.

Aunque no se sabe cómo impactará su presencia con los Ravens, que ocupan el último lugar en la NFL en recepciones (58) y yardas recibidas (737), sí podría protagonizar un duelo interesante el jueves 3 de diciembre, cuando los Ravens reciban en su campo a los Cowboys de Dallas.

Bryant jugó para los Cowboys durante ocho temporadas, con un total de 531 recepciones para 7.459 yardas y 73 recepciones de touchdown, un récord de la franquicia.

Los Ravens han tenido un comienzo de temporada de 5-1, pero su juego aéreo ocupa el puesto 31 en la NFL.

Parece que Jackson se beneficiaría de otro objetivo en el exterior porque Brown es el único receptor abierto de Baltimore con más de 11 recepciones esta temporada.

Bryant está intentando convertirse en el segundo receptor abierto de Pro Bowl en perderse dos temporadas completas y luego regresar a la NFL desde la fusión de 1970. Josh Gordon fue el primero.

Bryant no ha jugado ningún partido desde diciembre de 2017.

En noviembre de 2018, Bryant firmó un contrato por un año y 1.25 millones de dólares con los Saints de Nueva Orleans, pero se rompió un tendón de Aquiles durante su primera práctica y desde entonces ha estado fuera de la NFL.