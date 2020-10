Brasil.- La empresa brasileña de ingeniería Pistelli se instalará en Almazán (Soria) y crea 31 empleos

27/07/2018 La empresa brasileña de ingeniería Pistelli se instalará en Almazán (Soria) y crea 31 empleos . La empresa de ingeniería brasileña Pistelli, dedicada a proporcionar a tecnología en la fabricación de grandes estructuras neumáticas, se instalará en los próximos meses en el polígono industrial de Almazán, generando 31 empleos. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN



SORIA, 28 (EUROPA PRESS)



La empresa, con sede en Brasil y planta en Portugal, llega de la mano de Invest in Soria, el proyecto de captación de empresas liderado por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), y busca hacerse un hueco en el mercado español para posicionar sus productos y expandirse en Europa y Oriente Medio.



El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, ha explicado que este miércoles se ha abierto la oferta económica de esta empresa, por 350.000 euros más IVA, pero que se instalará en suelo industrial de Almazán a coste cero siempre que garantice que se cumple con el empleo acordado.



Cedazo ha señalado que se trata de un "sector novedoso" que puede generar empleo en empresas auxiliares.



Pistelli cuenta con cinco años para realizar la obra, instalar la empresa y generar los 31 puestos. Las obras arrancarán en el primer semestre de 2021 y en marzo podría dar los primeros pasos en Almazán. La empresa ocupará dos parcelas de 10.900 metros cuadrados



El alcalde de la localidad ha recordado que el polígono de Almazán cuenta con más de 90.000 metros cuadrados de parcelas disponibles, que podrían ampliarse a más de 150.000 en función de la demanda, y que deja "a cero el coste suelo" siempre que se garantice un mínimo de empleo.



"El polígono industrial arrancó hace más de diez años con inversión municipal y gracias a ello hoy se recogen los frutos", ha señalado Cedazo, que ha recordado que este espacio industrial ya cuenta con otra empresa instalado de la mano de Invest in Soria.



El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha destacado que esta empresa invertirá cerca de un millón y medio de euros y ha destacado su "enorme potencial" con actividades como cubrir los estadios de fútbol de Catar con sus carpas.



Pistelli fabrica estructuras neumáticas para naves, carpas, pabellones industriales desmontables y cubiertas para piscinas y recintos deportivos, así como todo tipo de construcciones desmontables y trasladables.



TRES AÑOS DE INVEST IN SORIA



Santiago Aparicio ha recordado que el proyecto Invest in Soria nació en noviembre de 2017, "los dos primeros años con apoyo institucional de la Junta y ahora con los ingresos de FOES", y desde entonces ha conseguido instalar en la provincia cinco empresas que generan más de 80 empleos.



El presidente de FOES ha señalado que desde este proyecto trabajan "mano a mano" con los ayuntamientos de la provincia para conseguir atraer más empresas.