Brasil.- El Gobierno de Bolsonaro se desmarca de su portavoz en el Congreso ante una posible reforma constitucional

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, ha asegurado este miércoles que la postura de la Administración del presidente, Jair Bolsonaro, respecto a la posibilidad de llevar a cabo un plebiscito constitucional similar al de Chile no es la misma que la mostrada por el portavoz del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, que ha defendido la realización de una consulta.



"No tengo nada más que decir porque la posición del Gobierno hoy no es esa", ha dicho Mourao al ser consultado por la propuesta de Barros, que ha dicho tener la intención de presentar a finales de noviembre un proyecto de ley para la realización del referéndum.



En su opinión, la Constitución de 1988 otorga muchos derechos a los ciudadanos y establece "pocos deberes", además de establecer muchos beneficios que el país "no puede permitirse", según ha informado el portal de noticias G1.



Juristas y políticos no han tardado en criticar el ataque del portavoz a la actual Constitución brasileña. El miércoles, el Colegio de Abogados de Brasil (OAB) emitió un dictamen en el que afirmó que un eventual referéndum para discutir la redacción de una nueva Carta Magna en Brasil sería un "quebrantamiento del orden constitucional" y una "agresión" contra la democracia.



Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la postura de Barros constituya algo "aislado", Mourao ha señalado que "así lo cree". Según ha explicado, el presidente Bolsonaro no ha abordado la cuestión.



"Él (Barros) es un parlamentario, tiene otras prerrogativas, distintas de quien es, como mi caso aquí, vicepresidente, elegido con el presidente Bolsonaro, que en ningún momento tocó este asunto", ha revelado.



Durante la campaña electoral en 2018, Mourao defendió una nueva Constitución. En ese momento, Bolsonaro rechazó la idea. Los chilenos aprobaron el domingo por una amplia mayoría reformar la Constitución, que se remonta a los tiempos del dictador Augusto Pinochet.