Bolivia está en fase de desescalada de la covid-19 pero prevé un rebrote para marzo

Bolivia reporta 141.124 contagios, 8.672 decesos y 109.769 recuperados del nuevo coronavirus de unos once millones y medio de habitantes, de acuerdo al último reporte oficial. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 28 oct (EFE).- Bolivia está en una fase de "desescalada" después de siete meses del inicio de la covid-19 en el país, pero las autoridades de Salud advierten de un posible rebrote para marzo o abril del siguiente año.

La ministra interina de Salud, Eidy Roca, explicó este miércoles en una conferencia de prensa en La Paz que al finalizar agosto el país comenzó a reportar descensos en los números de contagios y de muertes, además de que ahora se mantiene esta disminución.

"Nosotros esperamos que esta situación de desescalada, de disminución de los casos de decesos, sea sostenida y que vaya en una mejor situación que nos permita entrar a lo que se llama a una cuarta fase, que prácticamente la pandemia estaría controlada", manifestó Roca.

La ministra interina reflexionó que el descenso de los contagios no quiere decir que la población deba "bajar los brazos", sino más bien reforzar las medidas sanitarias como el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarilla para evitar incrementar estas cifras y las reinfecciones.

Roca indicó que se prevé que se produzca una "segunda ola" en un tiempo "no mayor a tres meses" y que posiblemente en marzo o abril del próximo año sea el rebrote de la covid-19, si es que no se mantienen los cuidados necesarios.

Por ello, se tomarán medidas para prevenir un segundo rebrote de "magnitud" fortaleciendo la atención de salud, para garantizar la existencia de medicamentos para los casos leves y contar con el suficiente "recurso humano" para la atención, comentó.

Roca señaló que el rango de edad "más afectado por el contagio" en el país va desde los 21 a los 50 años, el sexo masculino es el más afectado y entre las profesiones que han presentado mayor cantidad de casos están los funcionarios públicos, comerciantes, transportistas, personal de salud, amas de casa, militares y policías.

La tasa de letalidad es de 6,1 por ciento y hay un 77 por ciento de recuperados.

Bolivia se encuentra en una fase de "postconfinamiento" desde septiembre, tras dejar atrás la cuarentena que tuvo desde finales de marzo a agosto, con una curva de contagios a la baja desde hace semanas.