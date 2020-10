Bolivia.- Arce pide "reflexión" a los "grupos minoritarios" que piden una intervención militar tras las elecciones

27/01/2020 El presidente electo de Bolivia, Luis Arce. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL JULIETA FERRARIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, ha hecho este martes un llamamiento a la "reflexión" de los "grupos minoritarios" que "lastimosamente" no reconocen los resultados electorales del pasado 18 de octubre para que respeten "la voluntad popular expresada en las urnas", después de que un sector de la oposición pidiera ayuda al Ejército ante la inminente vuelta del Movimiento al Socialismo (MAS) a Palacio Quemado.



"Existen grupos minoritarios en Bolivia que lastimosamente no aceptan la voluntad popular expresada en las urnas y pretenden enfrentarnos", ha escrito Arce en su cuenta oficial de Twitter.



Las palabras del flamante vencedor de las elecciones presidenciales de Bolivia se producen un día después de que un grupo de personas se acercara el lunes a dependencias militares en Santa Cruz solicitando su intervención antes de la llegada del MAS al poder, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre.



Desde que Arce se impusiera el pasado 18 de noviembre en las elecciones generales con el 55 por ciento de los votos, algunos grupos y sectores de la oposición, en especial los afincados en Santa Cruz, una plaza históricamente muy beligerante con el MAS, han salido a las calles a protestar y a exigir el no reconocimiento de unos comicios avalados, sí en esta ocasión, por organismos internacionales y las autoridades locales.



Ante estos hechos, el presidente electo de Bolivia también ha enfatizado el "compromiso" del futuro Gobierno y sus autoridades "con la vida, la paz, la democracia", además de su "respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas".



En ese sentido también se ha expresado en sus redes sociales el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), quien ha subrayado que la "revolución" liderada por el MAS "es democrática y pacífica" e insiste en que no se han elaborado "listas de rencor o venganza", tal y como la oposición ha acusado en los últimos días.



"La Constitución es muy clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia; nosotros, como lo hicimos siempre, respetaremos su institucionalidad. Todas y todos debemos actuar con tranquilidad y en el marco constitucional", ha escrito también en Twitter.