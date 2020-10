Bolivia.- Arce asegura haber "recuperado la democracia" y dice que la reforma de la Asamblea "no debe preocupar"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, ha asegurado este miércoles haber "recuperado la democracia" en el país y ha insistido en que la reforma del reglamento de la Asamblea para rebajar la mayoría necesaria para sacar adelante ciertos trámites "no debe preocupar".



Tras recibir su credencial como mandatario por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el que fuera ministro del ahora expresidente Evo Morales ha señalado que "han cumplido la tarea de la recuperación de la democracia". "Estamos contentos con eso", ha manifestado.



Así, ha detallado que espera que se lleven a cabo los actos "protocolarios para pasar el mando del Gobierno". Además, ha destacado el respaldo recibido por parte de la población.



Sobre la polémica por la modificación de los reglamentos de la Asamblea, Arce ha aseverado que la información "dada es que claramente lo que ha hecho nuestra Asamblea es mantener toda la legalidad". "Hay muchas leyes que se van a probar por dos tercios, eso lo establece la normativa, así que no debe haber preocupación por parte de los ciudadanos".



CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA



La Cámara de Diputados y el Senado de Bolivia han iniciado este mismo miércoles una reforma para rebajar la mayoría necesaria para sacar adelante ciertos trámites y nombramientos, en un gesto que aspira a facilitar la "gobernabilidad" del Movimiento al Socialismo (MAS) en la próxima legislatura pero que la oposición ha atribuido al "autoritarismo".



Las elecciones generales del 18 de octubre dieron la victoria al MAS del expresidente Evo Morales tanto en la Presidencia como en la Asamblea, pero en el caso de las dos cámaras el partido se ha quedado sin la mayoría de dos tercios que venía ostentando y que le permitía aprobar trámites sin depender de otras formaciones políticas.



Poco antes de concluir la gestión de los actuales legisladores, la Cámara de Senadores ha aprobado modificaciones a su reglamento de debates, de tal forma que no sean necesarios los dos tercios para tomar decisiones sobre las sesiones, conformar comisiones especiales, aprobar ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas o designar embajadores, según el diario boliviano 'La Razón'.



Los senadores de la oposición han cargado contra esta reforma, al igual que el expresidente Carlos Mesa, el segundo candidato más votado en los últimos comicios presidenciales. "Continúa el autoritarismo, el abuso y el sometimiento de la Asamblea Legislativa", ha denunciado Mesa en su Twitter.