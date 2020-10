Audiencia a grandes tecnológicas con tinte de debate partidista

(Bloomberg) -- Los líderes de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses testificaron sobre la legislación que dio forma a la Internet moderna. Terminaron siendo acusados por los senadores estadounidenses de abusar de su poder sobre el discurso político seis días antes de las elecciones.

“¿Quién diablos los eligió y los puso a cargo de lo que los medios pueden informar?”, preguntó el Senador Ted Cruz, un republicano de Texas, al director ejecutivo de Twitter Inc., Jack Dorsey, en una audiencia del Congreso el miércoles.

Si bien los ataques más feroces provinieron de los republicanos, los demócratas del Comité de Comercio del Senado también cuestionaron a Dorsey, a Sundar Pichai, de Google, y a Mark Zuckerberg, de Facebook Inc., para determinar si es necesario actualizar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

La regla otorga a las plataformas en línea cierta inmunidad legal del contenido que publican sus usuarios. Ha sido objeto de un intenso escrutinio después de que Facebook y Twitter limitaran recientemente el alcance en línea de una nota del New York Post sobre la familia del exvicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden, lo que provocó reclamos de parcialidad y censura. Twitter retrocedió, pero el episodio provocó tensos intercambios durante la audiencia del miércoles.

“Ha llegado el momento de que termine ese pase libre”, dijo el Senador Roger Wicker, un republicano de Mississippi que preside el panel, refiriéndose a la Sección 230. Las preguntas se convirtieron en disputas partidistas. Los republicanos criticaron la moderación de las publicaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, por parte de las empresas de tecnología, mientras que los demócratas dijeron que temían que la audiencia fuera un intento republicano de influir en los directores ejecutivos días antes de las elecciones.

“Parece que quieren intimidar a las plataformas aquí para intentar inclinarlas a favor del presidente Trump”, dijo el Senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut. “El momento parece inexplicable, excepto para tratar de engañar a los árbitros”.

Los ejecutivos de tecnología, que comparecieron de forma remota, comenzaron su testimonio explicando la importancia de la regla para construir sus negocios. Dorsey llamó a la Sección 230 “la ley más importante de Internet para la libertad de expresión y la seguridad”, y argumentó que derogarla conduciría a una mayor vigilancia del contenido, no menos.

Dorsey fue interrogado sobre lo que Wicker llamó el “doble estándar” de Twitter para etiquetar publicaciones de diferentes líderes mundiales, diciendo que ha recopilado docenas de ejemplos de aplicación desigual de las políticas de la compañía. El director ejecutivo dijo que el daño en el mundo real es uno de los factores que Twitter considera al decidir si colocar una advertencia en un tuit específico.

La Sección 230, aprobada como parte de la CDA en 1996, permite a las empresas de Internet esperar para moderar el discurso de los usuarios hasta que se publique en línea, lo que ayuda a que sus plataformas no se vean obstaculizadas por constantes desafíos legales. El sitio para compartir videos YouTube de Google no tiene que preseleccionar los millones de videos subidos diariamente, y Facebook no tiene que leer todos los comentarios; pueden permitir que las publicaciones de los usuarios fluyan libremente y limpiarlas más tarde si sucede algo malo.

“Nuestra capacidad para brindar acceso a una amplia gama de información solo es posible gracias a los marcos legales existentes”, dijo Pichai.

La audiencia finalmente se concentró en el lenguaje real de la Sección 230, que otorga a las plataformas la capacidad de eliminar contenido que consideren lascivo, acosador o “de otra manera objetable”, entre otros criterios, de sus servicios siempre que actúen “de buena fe”. Los legisladores republicanos han dicho que el lenguaje es demasiado vago y protege la eliminación del discurso político.

Múltiples legisladores republicanos han presentado proyectos de ley que buscan reducir la frase para solo permitir a las empresas eliminar categorías particulares de contenido, como el que promueve el terrorismo o las autolesiones.

Zuckerberg argumentó que el lenguaje actual permite a empresas como Facebook capturar más contenido que podría ser intimidación o acoso, y Pichai dijo que las empresas necesitan flexibilidad. Muchas de las reglas de Facebook y Twitter, por ejemplo, están redactadas de manera que le dan a la compañía más libertad para abordar problemas nuevos e inesperados.

Zuckerberg dijo que la Sección 230 fue fundamental cuando comenzó Facebook. “Si estuviéramos sujetos a una mayor cantidad de demandas por contenido porque la Sección 230 no existía, eso probablemente hubiera hecho prohibitivo para mí, como estudiante universitario en un dormitorio, comenzar con esta empresa”, dijo.

Las elecciones presidenciales estadounidenses de la próxima semana fueron un hilo conductor de la audiencia, a menudo citado como tema de ejemplos de moderación de contenido buena y mala. El Senador Tom Udall, demócrata de Nuevo México, preguntó a los tres ejecutivos si Rusia y otros países extranjeros continúan tratando de usar sus plataformas para influir en las elecciones. Los tres directores ejecutivos dijeron que sí.

Twitter y Facebook han eliminado recientemente redes de cuentas que se originaron en Irán y Rusia. Facebook ahora hace anuncios mensuales sobre las redes que elimina, y su última actualización fue el martes.

Una idea que se ha planteado es crear un sistema único para moderar todas las plataformas juntas, asegurándose de que todas sigan las mismas reglas. Pero ninguna de las tres empresas de tecnología tiene incentivos para crear un sistema compartido de identificación y moderación de la información dañina, dijo Sridhar Ramaswamy, exdirector del negocio de publicidad en Google, propiedad de Alphabet Inc., en una entrevista reciente.

Argumentó que cualquier sistema nuevo no debería restringirse a las empresas de tecnología más grandes, sino que debería implementarse para Internet de manera más amplia. “Un resultado que pone más responsabilidad sobre los equipos pequeños no es un gran resultado”, dijo Ramaswamy, quien ahora dirige el emprendimiento Neeva. “Porque eso se convierte en un enorme foso que nadie más puede cruzar”.

