Antonia Dell'Atte rompe su silencio y se pronuncia sobre el conflicto entre Alessandro Lequio y su hijo Clemente

MADRID, 28 (CHANCE)



Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la posible mala relación que puede haber entre Alessandro Lequio y su hijo Clemente. Algo que vino por un comentario que hizo el colaborador de televisión en una publicación de su hijo en Instagram y que ha desatado la polémica... Por primera vez tenemos declaraciones de Antonia Dell'Atte hablando de este posible enfrentamiento entre ambos y lo cierto es que sus palabras no van a pasar desapercibidas.



Ante las declaraciones de su hijo Clemente en las que afirmaba lo mal que lo ha pasado tras la muerte de su hermano Aless Lequio, Antonia asegura que: "Él ha dicho que no se habla de dolor porque, si se habla mucho de ese dolor, es igual a la pornografía ¡Lo ha dicho él! yo no digo nada".



La exmodelo confiesa que su hijo ha heredado los valores que ella misma tiene: "Amore, de tal palo, tal astilla, tal madre, tal hijo. Ha vivido conmigo toda la vida. Madre, padre, madre, madre, madre y la madre que lo parió mi hijo". Y es que esto podría ser una indirecta al colaborador de televisión ya que asegura que la que ha estado ahí en todo momento ha sido ella.



Sobre la buena relación que mantiene Clemente con Alessandro Lequio, Antonia ha querido puntualizar y ha confesado que: "Mira, cómo hemos salvaguardado al padre, fantásticamente que no sabemos lo que es el odio". Lo que más nos ha sorprendido de las palabras de la exmodelo es cuando le hemos preguntado por si desea ser abuela ya, a lo que ha respondido: "En la vida, para que se aleje la muerte, se tiene que hablar. Tenemos que hablar de la vida eterna y sobre todo mandar un beso a todas las personas que no están, que se han muerto por esta pandemia que se vaya ya y ponerse siempre la mascarilla. Yo he tenido la gran suerte de tener la mascarilla".