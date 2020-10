AMP2.-Armernia/Azerbaiyán.-Armenia y Azerbaiyán cruzan acusaciones por ataques contra civiles en torno a Nagorno Karabaj

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Armenia y de Azerbaiyán se han acusado de haber lanzado ataques contra zonas con población civil en la región de Nagorno Karabaj, cuya soberanía se disputan ambos países desde hace décadas, y en localidades aledañas.



La Fiscalía General de Azerbaiyán ha denunciado que han muerto catorce civiles y otros 80 han resultado heridos por un ataque con bombas de racimo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas armenias contra la localidad azerí de Barda, según informa la agencia de noticias Trend.



Por su parte, el director del Departamento de Política Exterior de la Presidencia de Azerbaiyán, Hikmat Hajiyev, ha denunciado varios ataques de las fuerzas militares armenias contra civiles en Ganja, Tartar, Barda y en otros distritos azeríes.



"Hoy hemos presenciado otro ataque terrorista. Las Fuerzas Armadas han sometido otra vez al distrito de Barda a un ataque con misiles. El centro del distrito ha sido atacado y hay muertos y heridos. Esto es un ataque contra el mundo civilizado", ha denunciado.



El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán se ha expresado en línea similar y ha asegurado que las fuerzas militares armenias han atacado con "armas de gran calibre" en los distritos azeríes de Tartar y de Goranboy.



Las autoridades de Nagorno Karabaj han denunciado que las fuerzas militares azeríes han lanzado ataques aéreos contra Stepanakert y que han atacado un hospital maternal. Los ataques han dejado bajas civiles y han afectado a zonas con población civil en Stepanakert y en la localidad de Shushi, según informa la agencia de noticias Armenpress.



"Azerbaiyán ha atacado zonas civiles en Stepanakert y en Shushi, provocando importantes bajas y destrucción. El hospital central maternal ha sido uno de los objetivos y ha sufrido graves daños", ha afirmado desde su cuenta de Twitter el defensor de los Derechos Humanos en Nagorno Karabaj, Artak Beglarián.



Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado durante la jornada que miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las kurdas Unidades de Protección Popular (YPG) --activas en Siria-- combaten del lado de las fuerzas armenias en el conflicto.



"Nos dicen: 'Estáis enviando tropas de Oriente Próximo, de Siria a Azerbaiyán, estáis enviando fuerzas extranjeras'", ha dicho Erdogan, en referencia a las acusaciones sobre el envío de rebeldes y milicianos islamistas desde Siria a las líneas de frente, que Ankara ha rechazado.



MEDIACIÓN CON RUSIA



Así, ha desvelado que ha trasladado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "Armenia cuenta con cerca de 2.000 miembros del PKK y las YPG, con un salario de 600 dólares". "Luchan allí como combatientes extranjeros", ha manifestado, antes de agregar que Putin le ha comunicado que no tiene constancia de este hecho.



"Hay que centrarse en esto", ha señalado. "Han estado trabajando en Siria y llegan desde Siria. Necesitamos solidaridad en este asunto. Por supuesto, no creo que Putin haya dado 'luz verde' al PKK y las YPG, pero debe decir esto a (el primer ministro armenio, Nikol) Pashinian", ha recalcado.



Por otra parte, ha puntualizado que ha trasladado a Putin la necesidad de "detener este asunto en el Cáucaso", según ha informado el diario turco 'Hurriyet'. "Si quiere, podemos solucionar esto juntos", ha indicado, antes de apuntar a la posibilidad de reuniones entre el presidente ruso y Pashinian, mientras que él mantendría contactos con su "hermano", el presidente azerí, Ilham Aliyev.



Erdogan ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a Azerbaiyán en el conflicto, mientras que Pashinian ha denunciado que Ankara ha enviado militares y rebeldes al frente para respaldar las operaciones azeríes.



MÁS DE 130.000 DESPLAZADOS



Durante la jornada, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado la muerte de doce niños durante los combates, incluidos dos bebés de diez meses y un año. Las otras víctimas tenían entre ocho y 16 años.



Asimismo, el organismo ha señalado que "más de 130.000 personas han sido desplazadas, 76 escuelas y jardines de infancia han sufrido daños y una maternidad ha sido bombardeada", antes de agregar que "innumerables niños quedarán marcados por el impacto psicológico de la exposición diaria a ataques con cohetes y misiles en áreas civiles".



"Para los niños, esta es el terrible resultado de cuatro semanas de combates y tres altos del fuego hasta ahora no respetados", ha lamentado, antes de repetir su llamamiento a "un cese inmediato y total de las hostilidades, para que no se pierdan más vidas de niños".



La región de Nagorno Karabaj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas Armenia y Azerbaiyán, está sufriendo una espiral bélica desde finales de septiembre. Los enfrentamientos se mantienen a pesar de que se han acordado tres altos el fuego que han sido incumplidos en cuestión de horas.



La región forma parte oficialmente del territorio de Azerbaiyán pero tiene mayoría de población armenia y está controlada de facto por Armenia desde el final de la última guerra, en 1988, cuando las fuerzas militares armenias se hicieron con el control de este enclave y de varios distritos azeríes colindantes.