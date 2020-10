AMP.- Venezuela.- Venezuela detiene al periodista Roland Carreño, del partido de Leopoldo López, por "conspiración"

Estados Unidos califica la detención como un intento de Maduro de "silenciar e infundir miedo"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Venezuela ha confirmado este martes la detención del periodista y coordinador del partido opositor de Leopoldo López Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, por presuntamente estar vinculado en "planes conspirativos contra la paz democrática" del país.



El fiscal general, Tarek William Saab, ha informado de la detención tras 24 horas en las que Carreño permanecía en paradero desconocido y se habían producido denuncias por parte de medios de comunicación locales, así como del Colegio Nacional de Periodistas, por su desaparición.



El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, señalaba a través de Twitter que "el periodista Roland Carreño, Yeferson Sarcos y Elías Rodríguez, llevan 24 horas desaparecidos. La residencia de Roland está siendo allanada ahora mismo".



Tras lo que añadía que "las prácticas criminales de la dictadura no van a poder con un país que está de pie y alza la voz". Horas antes, la fuerza política opositora denunciaba a través de Twitter que más de 20 hombres "del régimen" había allanado la vivienda del periodista.



La detención de Carreño se habría producido cuando, presuntamente, entregaba dinero en efectivo y armas a personas para promover acciones violentas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.



A través de su cuenta de Twitter, William Saab ha detallado que "al momento de su detención, al señor Roland Carreño las autoridades policiales le hallaron 12.000 dólares (poco más de 10.000 euros) en efectivo y un R15. De dichas investigaciones en marcha daremos detalles con los elementos probatorios de rigor en las próximas horas".



Por otro lado, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha calificado esta "desaparición forzosa" como el "último intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para silenciarlos e infundir miedo".



Además, ha añadido en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter que las próximas elecciones generales convocadas para el 6 de diciembre "no serán libres ni justas bajo el régimen" de Maduro.



"El mundo debe imputar a Maduro", ha concluido el funcionario estadounidense.



Por su parte, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ha explicado en su cuenta de esta red social que Carreño "fue capturado in fraganti y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la república".



Ñáñez ha añadido que en Venezuela "se respetan las garantías, el debido proceso y el derecho a la defensa, sin excepción", tras denunciar una "campaña de descrédito contra el Estado de Derecho en Venezuela a propósito de la detención del ciudadano Roland Carreño".



En una nota de prensa emitida por el equipo de Guaidó, la oposición señalaba que Carreño iba acompañado por su vecino Yeferson Aguada y el también dirigente político de VP, Elías Rodríguez, cuando fueron "abordados por camionetas negras sin identificación".



Esta detención se produce días después de la llegada del dirigente opositor venezolano Leopoldo López a España, donde llegó tras abandonar la Embajada española en Caracas y después de cruzar clandestinamente la frontera entre Venezuela y Colombia. Dos personas fueron detenidas tras la marcha de López de Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad por presuntamente facilitar su salida.