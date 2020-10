Agentes de FBI piden protección a director de ataques de Trump

(Bloomberg) -- La seguridad nacional de EE.UU. puede verse comprometida si el director del FBI, Christopher Wray, es destituido abruptamente después de las elecciones presidenciales, escribió una asociación que representa a más de 14.000 agentes especiales actuales y retirados en cartas al presidente Donald Trump y su oponente demócrata Joe Biden.

A Wray se le debería permitir terminar su mandato de 10 años, que expirará en 2027, escribió la Asociación de Agentes del FBI en las cartas enviadas el miércoles.

“Este país necesita estabilidad en el liderazgo de la Oficina durante estos tiempos difíciles, y la generación de perturbaciones en la Oficina después de las elecciones solo puede socavar el objetivo de proteger la seguridad de nuestro país”, dijo la asociación.

Trump, quien eligió a Wray después de despedir al director del FBI James Comey en 2017, se ha negado repetidamente a descartar su despido también.

Wray ha enojado y frustrado a Trump en las últimas semanas al negarse a respaldar el alegato sin fundamento del presidente de que el uso de boletas electorales por correo conducirá a un fraude electoral masivo. También se apartó de la postura de Trump al decir que los miembros de grupos de derecha son más una amenaza de terrorismo interno que los anarquistas de izquierda o el movimiento Black Lives Matter.

Wray también se ha enfrentado a Trump al citar la inteligencia estadounidense de que Rusia está trabajando activamente para socavar las posibilidades de que Biden sea elegido y, por lo tanto, ayudar a Trump.

Trump también ha pedido al Departamento de Justicia que anuncie una investigación sobre Biden y su hijo, Hunter. Pero Wray ha mantenido al FBI en silencio, apegándose a la tradición de no hacer nada antes de una elección que pueda afectar la votación.

Aunque el mandato de un director del FBI está determinado por ley, un presidente puede despedir al director en cualquier momento y por cualquier motivo.

En septiembre, el exvicepresidente Biden dijo que Wray estaba siendo atacado por Trump a pesar de que “se había presentado y dicho la verdad exacta”. Pero Biden dijo a los periodistas que no conocía a Wray y que no se iba a comprometer a “retener a nadie o deshacerse de nadie”.

La carta de la asociación de agentes también envía el mensaje de que Wray cuenta con un amplio apoyo de las bases de la Oficina Federal de Investigaciones. Trump y sus subalternos afirmaron que Comey no fue apoyado por agentes del FBI cuando fue despedido.

“El director Wray opera independientemente de las actividades partidistas”, dijo la asociación. “No ha dirigido la Oficina de manera política, y la política no debería determinar su destino como director”.

