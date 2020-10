ADVISORY USA-ASIA/SRI LANKA-MINISTERS

U.S. Sec. of State Pompeo holds media briefing with Sri Lankan FM

Start: 28 Oct 2020 05:39 GMT

End: 28 Oct 2020 05:56 GMT

COLOMBO, SRI LANKA - U.S. Secretary of State Mike Pompeo holds a joint press availability with Sri Lankan Foreign Minister Dinesh Gunawardena.

Restrictions:

BROADCAST: NO USE SRI LANKA

DIGITAL: NO USE SRI LANKA

Source: DERANA TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: Sri Lanka

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL/ENGLISH/SINHALA

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com