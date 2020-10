ADVISORY HEALTH–CORONAVIRUS/EU

Von der Leyen holds newser on EU COVID measures

Start: 28 Oct 2020 11:30 GMT

End: 28 Oct 2020 12:00 GMT

BRUSSELS - EU Commission head von der Leyen presents proposals to better coordinate fight against COVID-19

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: EUROPEAN UNION

Aspect Ratio: 16:9

Location: Belgium

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com