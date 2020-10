ADVISORY FRANCE-ESTONIA/

France's Macron welcomes Estonia PM to Elysee

Start: 28 Oct 2020 13:35 GMT

End: 28 Oct 2020 13:53 GMT

PARIS – French President Emmanuel Macron meets with Estonian Prime Minister Juri Ratas at the Elysee presidential palace.

SCHEDULE:

1335GMT Joint news briefing

SCHEDULE:

1210GMT Arrivals

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS FOR AGENCY POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: France

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL/FRENCH/ESTONIAN TBC

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com