Activistas se encadenan para exigir veto a la pesca de arrastre en Costa Rica

La activista Ana María posa hoy durante su huelga de hambre junto a la Casa Presidencial, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 27 oct (EFE).- Dos mujeres activistas están en huelga de hambre y encadenadas a las rejas que rodean la Casa Presidencial de Costa Rica como una forma de exigir al presidente del país, Carlos Alvarado, que vete una ley que rehabilita la pesca de arrastre y que fue aprobada por el Congreso la semana pasada.

Las dos activistas, que se identificaron solo como Ana María y Melissa, dijeron a Efe que se encadenaron desde el pasado viernes y que desde entonces están en una huelga de hambre hasta que el presidente vete la ley y "cumpla con su compromiso de campaña" de no apoyar esa actividad pesquera.

"La pesca de arrastre es totalmente insostenible desde el punto de vista ambiental y llega a instaurar un modelo extractivista en el país. Se supone que tenemos un modelo de desarrollo sostenible y la pesca de arrastre iría en contra de esto. Además generaría una gran afectación a las poblaciones costeras y los pescadores artesanales", dijo Ana María a Efe.

Las dos mujeres reciben asistencia de otros manifestantes que han instalado tiendas de acampar y toldos para refugiarse de la lluvia y el sol.

El pasado 22 de octubre el Congreso aprobó la "Ley aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica" con 28 votos a favor y 18 en contra, en la segunda y definitiva votación.

Esta pesca estuvo prohibida en Costa Rica desde el 2013 debido a un fallo de la Sala Constitucional que consideró que atenta contra el ambiente.

Sin embargo, otro fallo reciente de la Sala Constitucional no encontró vicios de inconstitucionalidad en la ley que rehabilita esta actividad, pues un estudio del estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, cuestionado por las organizaciones ambientalistas, indica que la utilización de mecanismos para reducir la pesca incidental son efectivos.

Más de 100 organizaciones han pedido al presidente que veta la ley, entre estas la Fundación MarViva, que define la pesca de arrastre como "el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino" que "captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados".

"Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este", explicó MarViva.

También un grupo de 8 diputados envió una carta a Alvarado para pedirle el veto.

La Ley aún no ha sido remitida por el Congreso al presidente. Una vez que el mandatario tenga el texto en sus manos tiene 10 días para definir si la veta o no.

Los diputados que impulsaron esta ley afirman que es una forma de abrir puestos de empleo en las zonas costeras, que son las más pobres del país, y consideran que los estudios técnicos y científicos llevados a cabo establecen que con la regulación y el uso de dispositivos especiales, se reduce significativamente la pesca de otras especies.

Las organizaciones ambientalistas y hasta el mismo Ministerio de Ambiente han afirmado que los estudios llevados a cabo no son robustos.