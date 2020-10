"¡Very Nice!": Kazajistán aprovecha la nueva película de Borat para atraer a los turistas

Foto de archivo de un lago en Almaty en otoño. Oct 19, 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev

Por Andrew Osborn y Mariya Gordeyeva

MOSCÚ/ALMATY, 27 oct (Reuters) - Ridiculizado una vez más en una película protagonizada por el periodista kazajo de ficción Borat Sagdiyev, esta vez el exestado soviético de Kazajistán ha aprovechado la broma y adoptado el eslogan del personaje para atraer a los turistas.

La semana pasada se estrenó en Amazon Prime "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan", una continuación de la película de 2006 con el mismo personaje sexista y racista.

Como en la primera entrega, la película presenta a Borat en Estados Unidos, donde intenta engañar a políticos y a personas de a pie con sus bromas pesadas.

El primer filme de Borat provocó indignación en Kazajistán, donde las autoridades desalentaron su proyección y amenazaron con acciones legales por lo que consideraron un insulto a su carácter nacional.

Esta vez, tomaron un camino diferente y adoptaron la clásica frase de Borat "¡Very Nice!" para intentar promocionar el turismo en el vasto país de Asia Central.

En un video lanzado por la junta de turismo que presenta montañas y lagos espectaculares, un exótico mercado de alimentos y paisajes urbanos de aspecto futurista, varios turistas extranjeros usan el eslogan para mostrar su agrado por lo que están viendo.

La idea de usar la frase pegadiza de Borat pertenece a Dennis Keen, un ciudadano estadounidense que vive en Kazajistán, está casado con una mujer kazaja y tiene un negocio de recorridos turísticos a pie.

"Era algo en lo que venía pensando durante años, ya que todos los que vienen aquí saben que Borat está asociado a la marca del país", dijo Keen a Reuters.

La frase de Borat "¡Very Nice!" podía ser usada para un buen fin, agregó.

"Realmente, es la descripción perfecta del país de la manera más sincera. La gente y la comida son muy agradables", señaló.

Sacha Baron Cohen, el director y estrella de las películas de "Borat", dijo que los filmes eran comedias.

"Elegí Kazajistán porque era un lugar del que nadie sabía casi nada en Estados Unidos, lo que nos permitió crear un falso mundo salvaje, cómico. El Kazajistán real es un país hermoso con una sociedad moderna, orgullosa, lo opuesto a la versión de Borat", dijo Baron Cohen en un comunicado.

(Escrito por Andrew Osborn, editado en español por Lucila Sigal)