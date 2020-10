Venezuela.- VÍDEO: Leopoldo López recalca que Venezuela será libre por la fuerza de los venezolanos y no "por agentes externos"

27/10/2020 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (i), durante su reunión con el opositor venezolano en Leopoldo López en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid (España), a 27 de octubre de 2020. Sánchez ha recibido a López dos días después de su llegada a España tras abandonar la embajada española en Caracas, donde se encontraba hospedado desde el 30 de abril de 2019. POLITICA Psoe



Dice que trabajará para que haya elecciones presidenciales "libres y justas" y pide mantener la presión sobre la dictadura de Maduro



MADRID, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El opositor venezolano Leopoldo López ha recalcado este martes que Venezuela "será libre" no por la fuerza de "agentes externos" sino por la fuerza de los propios venezolanos y en coordinación con el "mundo libre", al tiempo que ha llamado a incrementar la presión para que se puedan celebrar elecciones "libres y justas".



El líder de Voluntad Popular ha expresado su "convicción de que Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos sino por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre, que nos va a ayudar a liberar" el país de la "dictadura" de Nicolás Maduro, al que no ha dudado en tachar de "asesino".



En rueda de prensa en Madrid, donde llegó el domingo tras abandonar previamente la Embajada española en Caracas en la que se había refugiado el 30 de abril de 2019, López ha prometido que regresará a su país, recordando las palabras de Rómulo Betancourt quien al partir al exilio dijo: "We will come back".



"Los venezolanos que estamos en el exilio decimos que vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela", ha recalcado, denunciando la situación en la que se encuentra el país resultado del "modelo totalmente equivocado, erróneo, represivo y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos y obligado a más de 5 millones" a salir al país.



En cuanto a sus planes tras abandonar Venezuela, ha adelantado que se dedicará a "promover e impulsar que se puedan materializar unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables".



Asimismo, ha dicho que hará "lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, las torturas y los asesinatos" que se han producido "puedan ser sometidos a la justicia internacional" y para "buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento" de los venezolanos y "garantizar la ayuda humanitaria y económica".



