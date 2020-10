Utilidades de Eli Lilly no cumplen estimaciones debido a débil demanda y costos más altos

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Eli Lilly and Co. se ve en una pantalla de la Bolsa de Nueva York (NYSE), en Estados Unidos. 18 de mayo de 2018. REUTERS/Brendan McDermid

27 oct (Reuters) - Eli Lilly and Co no cumplió el martes con las expectativas de los analistas de las ganancias para el tercer trimestre, debido a la menor demanda de algunos de sus medicamentos y al aumento de los costos para desarrollar tratamientos contra el COVID-19.

La farmacéutica dijo que espera que los gastos de investigación y desarrollo sobre el COVID-19 para 2020 sean de aproximadamente 400 millones de dólares, haciendo que sus acciones caigan un 4% antes de la campana de apertura.

Los resultados de Lilly se dan a conocer un día después de que la firma dijera que ningún paciente adicional hospitalizado por COVID-19 recibirá su tratamiento de anticuerpos experimental, según los datos que sugieren que es poco probable que la terapia ayude a estos pacientes a recuperarse.

La compañía ha presentado solicitudes de autorización de uso de emergencia al regulador de Estados Unidos tanto para su tratamiento con anticuerpos, Bamlanivimab, como para su medicamento para la artritis, Baricitinib.

Las ganancias cayeron a 1.210 millones de dólares, o 1,33 dólares por acción, en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, desde 1.250 millones, o 1,37 dólares por acción, un año antes. Excluyendo ítems, la farmacéutica obtuvo 1,54 dólares por acción, por debajo de la estimación promedio de los analistas de 1,71 dólares por acción, según estimaciones de IBES de Refinitiv.

