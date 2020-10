Una nueva oportunidad para Dani Alves y Diniz

En la imagen el entrenador Fernando Diniz del Sao Paulo. EFE/Luis Eduardo Noriega /Archivo

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- El Sao Paulo que dirige Fernando Diniz y que tiene a Dani Alves como jugador estrella intentará dejar atrás la pobre imagen mostrada en la Libertadores y levantar cabeza este miércoles en Argentina en la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana ante un Lanús que no juega desde hace siete meses.

El equipo brasileño llegó a esta instancia tras quedar tercero con siete puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores, muy por detrás del River Plate argentino (13 unidades) y la Liga de Quito (12).

El técnico Diniz y el histórico Dani Alves fueron criticados por la prensa local y los hinchas.

El entrenador defendió al exlateral derecho del Barcelona y lo calificó como "la mayor referencia" del equipo.

"Él entrega muchas cosas. En la cancha se podría ver también, pero solemos ver más las cosas superficiales, como cuando comete un error o un acierto", analizó.

La buena noticia para el club paulista es que el domingo se clasificó para los cuartos de final de la Copa do Brasil al vencer por penaltis a Fortaleza tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el partido de vuelta.

En la definición desde los once metros, el Sao Paulo se impuso por 10 a 9.

En el Brasileirao, es quinto con 27 puntos, ocho menos que Internacional y Flamengo, que disputaron tres partidos más.

Aunque Dinis aseguró que "todavía" no ha definido "la estrategia", todo parece indicar que la joven figura Brenner será nuevamente titular en la ofensiva junto a Luciano.

El rival del temible multicampeón Sao Paulo será Lanús, campeón de la Copa Conmebol de 1996 y de la Sudamericana 2013 y subcampeón de la Libertadores de 2017.

Lanús, que llegó a esta instancia al eliminar a la Universidad Católica de Chile con un global de 3-2, no juega ningún partido oficial desde marzo, cuando se suspendió el torneo argentino, pero disputó cinco amistosos, de los cuales ganó tres, empató uno y perdió otro.

Marcelino Moreno, Lautaro Valenti, Agustín Rossi, Ezequiel Muñoz y Carlos Auzqui son algunos de los jugadores que dejaron el club en este mercado de pases.

El delantero, ídolo y capitán del equipo, Lautaro 'Laucha' Acosta, no podrá jugar por una lesión muscular en la pierna izquierda.

Se prevé que en su lugar estará Franco Orozco, de 18 años y una de las promesas del equipo. Otro juvenil con gran potencial que será titular es Pedro De la Vega, mientras que el centrodelantero será el histórico José 'Pepe' Sand, de 40 años.

El partido de vuelta se jugará el 4 de noviembre en el Morumbi.

- Alineaciones probables:

Lanús: Lautaro Morales, Leonel Di Plácido, Ousmane N'Dong, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei, Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Lucas Vera, Franco Orozco, José Sand y Pedro De la Vega.

Entrenador: Luis Zubeldía.

Sao Paulo: Tiago Volpi, Tche Tche, Robert Arboleda, Bruno Alves, Leo; Luan, Vítor Bueno, Igor Gomes, Dani Alves, Brenner y Luciano.

Entrenador: Fernando Diniz.

Árbitro: el uruguayo Christian Ferreyra, asistido por sus compatriotas Horacio Ferreiro y Santiago Fernández.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, ubicado en la provincia de Buenos Aires y con capacidad para unos 47.000 espectadores.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).